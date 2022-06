Après 35 ans, clap de fin pour L'as-tu lu mon p'tit loup ?  

Un an après être devenu père, en 1987, Denis Cheissoux lançait son émission, L’as-tu lu, mon p'tit loup ?, dans l'optique de « rompre avec cette complaisance qui voulait qu’un ouvrage pour gosses puisse supporter la médiocrité ». Et surtout, porté par l'idée de trier le bon grain de l'ivraie. L'animateur était formel : on n’est pas auteur ou illustrateur pour la jeunesse par dépit – ou pire, parce que refusé dans le monde de la littérature adulte.

De Daniel Pennac à Harry Potter

Au départ, le journaliste a été accompagné de Patrice Wolf, passionné de livres pour les plus jeunes – aujourd'hui la médiathèque jeunesse de Tours porte le nom. La programmation a toujours tenté de trouver un équilibre entre les grands classiques et des ouvrages plus récents. Parmi les auteurs mis en valeur dans le format, on peut citer Daniel Pennac, Pef, Tomi Ungerer, les premiers Ponti, Solotareff, Alain Serres, Douzou, Mourlevat, Fred Bernard... « Et même le premier Harry Potter ! »

Des auteurs classiques anglais ont également pu avoir les faveurs du programme, comme Roald Dahl, Anthony Browne, Babette Cole… Depuis quatre ans, Denis Cheissoux sélectionne les livres qui ont le droit à leur chronique radiophonique, avec l’aide de Lucie Kosmala, « en pensant toujours qu’ils seront lus le soir seul ou en famille. »

En 2012, pour les 25 ans de la célèbre émission de France Inter, Gallimard Jeunesse publiait 90 « coups de coeur » choisis parmi les 2500 titres que Denis Cheissoux, Patrice Wolf et Véronique Corgibet avaient fait connaître à ce moment-là aux jeunes auditeurs. Un livre, préfacé par Erik Orsenna, qui suivait une autre parution de 1997, au Seuil, pour les 10 ans du programme radiophonique. L'éditeur souhaitait à cette époque « aider à grandir dans la perspective des années 2000... »

Dernièrement, Denis Cheissoux a préfacé plusieurs livres relatifs aux questions écologiques, comme dernièrement l'album, Agir pour la planète, de Jean-Michel Billioud et Wouzit.

Lamiot (CC BY-SA 4.0)