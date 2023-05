Le Petit Prince bien placé dans le top 100 des livres jeunesse de la BBC

Exercice éminemment subjectif, forcément biaisé, le classement d'œuvres n'en reste pas moins stimulant. 177 spécialistes, originaires de 56 pays, ont été sollicités par le réseau public afin de donner leur avis sur les ouvrages jeunesse les plus importants, toutes époques confondues.

La BBC indique qu'un peu plus d'un millier de livres ont été retenus à l'origine : parmi ceux-ci, les 177 spécialistes — 133 femmes, 41 hommes et 3 personnes préférant ne pas préciser leur genre — ont choisi dix titres chacun. Les résultats ont été traités et croisés, pour aboutir à cette liste générale des 100 titres les plus cités.

Le service de radiodiffusion britannique reconnait certains biais à l'exercice : ainsi, 74 titres, dans le top, ont d'abord été publiés en anglais. Par ailleurs, les titres sortis entre 1950 et 1970 sont particulièrement nombreux, ce qui peut s'expliquer par l'âge moyen des spécialistes, pour la plupart nés dans les années 1970 et 1980. En matière de littérature jeunesse encore plus, des affects liés aux souvenirs d'enfance peuvent intervenir...

Quelques ouvrages contemporains

Le texte le plus vieux présent dans le classement de la BBC est le Panchatantra, un recueil de contes qui aurait vu le jour en Inde vers 300 avant J.-C., aux côtés des Mille et Une Nuits, une autre compilation anonyme de récits d'origine persane, indienne et arabe, datant au moins du IIIe siècle après J.-C..

14 titres de la liste ont été publiés au XXIe siècle, signés par l'Australien Shaun Tan, cité à deux reprises, le Canadien Jon Klassen, l'Allemand Wolf Erlbruch, récemment disparu, ou encore l'Américaine Jacqueline Woodson et la Britannique Malorie Blackman.

Puisque les classements sont aussi un bon combustible pour le chauvinisme, notons la quatrième place attribuée au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry (1943), la 76e pour Le Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé (1959) et les contes réunis par Charles Perrault en 1697, à la 83e position.

Le top 10 des ouvrages jeunesse les plus marquants de la BBC

Where the Wild Things Are (Maurice Sendak, 1963), Max et les Maximonstres (traduit par Bernard Noël, l'école des loisirs)

Alice's Adventures in Wonderland (Lewis Carroll, 1865), Alice au Pays des Merveilles

Pippi Longstocking (Astrid Lindgren, 1945), Fifi Brindacier (traduit par Alain Gnaedig, illustré par Ingrid Vang Nyman, Le Livre de Poche)

The Little Prince (Antoine de Saint-Exupéry, 1943), Le Petit Prince (Folio)

The Hobbit (JRR Tolkien, 1937), Le Hobbit (traduit par Daniel Lauzon, Le Livre de Poche)

Northern Lights (Philip Pullman, 1995), À la croisée des mondes Tome 1 —Les royaumes du Nord (traduit par Jean Esch, Folio Junior)

The Lion, the Witch and the Wardrobe (CS Lewis, 1950), Le Monde de Narnia Tome 2 - Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique (traduit par Anne-Marie Dalmais, Folio Junior)

Winnie-the-Pooh (AA Milne and EH Shepard, 1926), Winnie l'ourson

Charlotte's Web (EB White and Garth Williams, 1952), La Toile de Charlotte (traduit par Catherine Chaine, l'école des loisirs)

Matilda (Roald Dahl and Quentin Blake, 1988), Matilda (traduit par Henri Robillot, Folio Junior)

La liste complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0