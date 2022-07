Quentin Blake, illustrateur de Roald Dahl, cède 15 dessins pour la bonne cause

En lieu et place du traditionnel Forum des archivistes, manifestation nationale réunissant les archivistes du secteur public et privé, l'Association des Archivistes Français (AAF) organise cette année un Mois de l'Engagement. Associations, actions en faveur de la conservation des archives : plus d’une trentaine d’évènements seront organisés partout en France durant tout le mois de mai.