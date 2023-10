Timothée Chalamet en Willy Wonka : premières images

Charlie, un garçon pauvre, trouve l’un des cinq tickets d’or qui lui ouvre les portes de la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka. À l’intérieur, lui et les autres gagnants, découvrent un monde merveilleux et cruel. Charlie et la Chocolaterie (trad. Élisabeth Gaspar, Gallimard), le roman de Roald Dahl, publié en 1964, a traversé les générations.

Paul King a puisé dans cette fiction pour réaliser Wonka, un film à la narration inédite. Celle-ci est fortement inspirée de Charlie et la Chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre (trad. Marie-Raymond Farré, Gallimard), et reviendra sur la jeunesse du protagoniste.

Timothée Chalamet, qui a décroché le rôle principal après de nombreuses hésitations, apparaît notamment aux côtés de Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson et Hugh Grant.

Le studio Warner Bros connaît bien la franchise puisqu’il est à l’origine des deux adaptations du roman de Dahl : le film de Mel Stuart de 1971 et celui de Tim Burton, de 2005. La société a acheté les droits sur le personnage de Willy Wonka auprès des ayants droit de Roald Dahl.

Si ce film est un succès, il sera certainement le premier d’une longue liste : une véritable opportunité commerciale. Le studio a parié sur ce succès en déployant un budget qui est estimé à 125 millions $, rappelle GQ…

Crédits photo : Martin Cooper (CC BY 2.0)