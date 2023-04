Adaptation des oeuvres du passé : limites et perspectives

Auteur universel s’il en est, Roald Dahl aurait-il besoin d’une cure de jouvence ? La Roald Dahl Company, qui gère les droits liés aux ouvrages de l’auteur décédé en 1990, a entamé une campagne de révision des textes de ce dernier.

De la révision des œuvres...

De nombreux passages faisant référence au poids, au genre ou à la couleur de peau sont ainsi en passe d’être réécrits, voire purement supprimés des éditions en langue anglaise à venir.

Sans détailler ces changements, essayons d’interroger la pratique de révision des œuvres visant à les rendre « acceptables » à une époque donnée. Car récemment, d’autres exemples peuvent nous venir à l’esprit.

Ainsi, il a quelques semaines, des enseignants d’un collège privé des Yvelines se sont insurgés contre la description d’une scène de viol dans l’ouvrage de jeunesse Blue Pearl de Paula Jacques (2022, Gallimard Jeunesse). Les censeurs jugeaient sa présence « inadaptée », au sein d’un ouvrage traitant pourtant de l’esclavage.

Autre exemple : la croisade menée par des élus républicains dans différents États américains (Floride, Texas...) contre la présence dans des écoles ou des bibliothèques publiques d’ouvrages évoquant la communauté LGBT ou d’autres minorités.

Notons en premier lieu qu’au cœur de ces trois cas se trouvent des livres de jeunesse, ou dont la consultation par des enfants serait problématique. Plus largement, ces exemples questionnent ce qu’une époque et un rapport de force idéologique font aux livres : une communauté s’empare d’ouvrages dont la vision du monde qu’ils véhiculent est jugée problématique ; pour y remédier, une révision (sinon plus) est ensuite prônée, s’apparentant pourtant à une projection de rapports de force propres à notre époque sur des œuvres parfois bien antérieures à celle-ci.

... à la rupture de la transmission entre générations.

Dans Préférence Système, Ugo Bienvenu (2019, Denoël) imagine un futur dans lequel des algorithmes dictent aux humains les données qu’ils doivent conserver. Et à l’inverse, celles à supprimer : exit Victor Hugo ou Stanley Kubrick, plus assez consultés à l’instant, ou trop peu consensuels.

Quand des textes, ceux de Dahl ou d’autres plus dangereux, ne semblent plus convenir à une époque et à ses mœurs (ou à l’opinion d’une communauté), la modification de l’œuvre originale ne devrait pas prévaloir. Une pratique éditoriale saine devrait au contraire s’écarter de ces opérations de révision, et opérer une contextualisation et une mise à distance du propos, pas une rectification ou son retrait.

De la modification d’une œuvre à sa suppression par court-termisme, il n’y a qu’un pas : Bienvenu nous indique jusqu’à quelles extrémités ces logiques peuvent être poussées. L’édition ne devrait pas commencer à y tomber. Derrière la réécriture des livres, c’est leur transmission et la mémoire entre générations qui est remise en cause.

