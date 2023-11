10livrespourNoel – Alfred est l'enfant le plus seul au monde... jusqu'au jour où il rencontre Amanda, dont les oreilles grandissent quand un enfant soupire de tristesse ! Ensemble, ils lancent une émission de radio pour aider les enfants oubliés... Un conte contemporain aux allures de classique Entre espièglerie, réalisme magique et thématiques sociétales fortes, Anja Portin se place en digne héritière d'Astrid Lindgren, Roald Dahl et Charles Dickens. Une pépite au succès international "Alfred et les Enfants oubliés" a reçu le prestigieux prix Finlandia en 2020, qui récompense le meilleur roman de littérature jeunesse de Finlande. Le succès est également au rendez-vous dans le monde entier : le roman d'Anja Portin va être traduit dans 14 langues. Un roman aux illustrations lumineuses Quand Nina Six a découvert "Alfred et les Enfants oubliés", elle a immédiatement pensé à la couleur jaune, dont elle a décidé de ponctuer ses images. C'est pour elle une couleur magique, vive et solaire, comme le texte d'Anja Portin.