Un hôtel londonien se pare des couleurs de Roald Dahl

« Nous espérons que cette offre encouragera davantage d’enfants à lire ces livres et à découvrir les mondes merveilleux des histoires de Roald Dahl », confie Gianluca Priori, directeur général du Jumeirah Carlton Tower, dans un communiqué.

Célébrer l’alphabétisation et l’héritage littéraire britannique : tel est l’objectif de la collaboration avec The Roald Dahl Story Company, qui détient les droits des œuvres de l'auteur. Ainsi, les familles logeant avec leurs enfants dans l’une des 186 chambres de l’établissement bénéficieront de cette proposition. Adaptée aux jeunes de 2 à 12 ans, l’offre comprendra la mise à disposition d’une sélection des livres les plus célèbres, soigneusement choisis en fonction de l’âge des enfants.

Les deux gredins (traduit par Patrick Jusserand chez Gallimard, 2016), Matilda (traduit par Henri Robillot, Gallimard, 2016), et La potion magique de Georges Bouillon (traduit par Marie-Raymond Farré, Gallimard, 2016), seront adressés aux enfants d’âge scolaire. Tandis que L’Énorme Crocodile (traduit par Patrick Jusserand, Gallimard, 2021) et Fantastique Maître Renard (traduction de Raymond Farré, Gallimard, 2018) seront suggérés à un groupe d’âge légèrement plus jeune.

Des chambres transformées

Pour l’occasion, les chambres seront préalablement préparées de façon à plonger les enfants dans l’univers déjanté de Roald Dahl. Ils évolueront dans un environnement entièrement personnalisé, jusqu'aux robes de chambre et pantoufles brodées à l’effigie des personnages. Il en va de même pour la literie, la décoration, mais également pour les jeux et films proposés, tous adaptés à l’univers si particulier de l'auteur.

Roald Dahl, une œuvre jeunesse incontournable

Roald Dahl, célébré comme un maître-conteur à l’échelle planétaire, a atteint le chiffre remarquable des 300 millions de ventes, selon les données de la Roald Dahl Story Company. Encore aujourd’hui, ses récits captivent petits et grands, et continuent d’inspirer la création littéraire et cinématographique. De la magie de Matilda à l’inventivité de George, ces aventures sont à la fois humoristiques et empreintes d’une noirceur exquise.

« Roald Dahl a publié l’un de ses premiers livres pour enfants en 1961, l’année même où le Jumeirah Carlton Tower a ouvert ses portes au public », ajoute Gianluca Priori. Une date symbolique pour l’hôtel, qui espère que cette collaboration « créera des souvenirs inoubliables pour les familles qui séjourneront chez nous cet été ».

