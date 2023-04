Le Garçon qui comptait les chiens

Lorsque Louis se demande combien de chiens vivent dans son quartier, ni sa grand-mère ni la mairie ne peuvent répondre à sa question. Il se décide donc à les compter lui-même. Et le voici parti dans une drôle d'enquête favorisant des rencontres inattendues avec ses voisins. Délicieuse et humoristique, cette histoire plaira aux plus jeunes, à partir de 4-5 ans. Les plus grands apprécieront les clins d'oeil qui leur sont adressés : en hommage à Roald Dahl, l'une des chiennes est prénommée Matilda ; deux chiots s'appellent respectivement Thelonious et Monk ; deux autres, plus âgés, Esope et Fable... Quant à la fougueuse grand-mère aux cheveux blancs, elle rappelle la grand-tante Joséphine d'un autre album signé des mêmes auteurs dans la même collection, Une livraison très spéciale. C'est en effet à Matthew Cordell - déjà illustrateur du précédent album et auteur par ailleurs de Perdus dans la neige, publié dans la Collection Caldecott - que l'on doit les dessins au crayon, à l'encre et à l'aquarelle marqués par les traits rapides et expressifs qui capturent admirablement la relation affectueuse liant Louis et sa grand-mère.