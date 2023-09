Mostra de Venise 2023 : le Lion d’or pour une adaptation d'Alasdair Gray  

Pauvres créatures est considéré comme l’une des œuvres les plus originales et inventives de l’Écossais, mêlant fiction, autobiographie et histoire. Elle s’inspire du monstre façonné par le Dr. Frankenstein de Mary Shelley... L’intrigue tourne autour de la vie de Bella Baxter, une femme étrangement douée mais physiquement et émotionnellement instable...

Deux originaux dans leur art

Le récit est raconté à travers plusieurs perspectives : lettres, articles de journaux, mémoires... Et explore des thèmes variés, de l’amour et de la trahison à l’identité et à la moralité, tout en offrant une réflexion sur la nature de la narration elle-même.

L’ouvrage se distingue par sa présentation visuelle, comme c’est souvent le cas avec les livres d’Alasdair Gray : les illustrations, les marges, les typographies changeantes et les notes de bas de page enrichissent l’expérience du lecteur.

Yórgos Lánthimos était tout disposé à adapter l’œuvre, connu pour son style audacieux qui mêle un humour noir à des éléments surréalistes. La distribution du film lauréat est constituée d’Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Rami Youssef ou encore Mark Ruffalo. Le film sort dans les cinémas de l'hexagone le 17 janvier prochain.

Précédemment, le cinéaste grec a remporté le Prix du scénario à la Mostra de Venise en 2011 pour Alps, mais également le Grand prix du jury pour La Favorite en 2018. À Cannes, il a notamment été lauréat du Prix du jury pour The Lobster, et du scénario en 2017 pour Mise à mort du cerf sacré.



L'important Alasdair Gray

Parmi les adaptations non retenues de cette Mostra de Venise 2023, on peut citer La Bête de Bertrand Bonello. Basé sur une nouvelle de Henry James, le film, projeté dans la section Panorama du 73e festival de Berlin, nous plonge dans l’univers envoûtant d’une discothèque.

Sur une période de 25 ans, de 1979 à 2004, deux protagonistes — une femme et un homme — attendent un mystérieux événement. Au gré des évolutions musicales, passant du disco à la techno, leur liaison se transforme, dessinant un récit passionné d’amour et de fascination.

Alasdair Gray, disparu en 2019 ne fut pas seulement écrivain, mais également peintre, ou encore graveur. Né à Glasgow, il est notamment célèbre pour combiner écriture et art visuel, et offrir une perspective unique sur la société écossaise et des problématiques universelles.

Son roman le plus connu, Lanark (trad. Céline Schwaller), publié en 1981, et en France en 2000 chez Métailié, est un ambitieux mélange de réalisme et de fantaisie, rendant une vision dystopique de Glasgow.

Richesse de la prose, expérimentations narratives, ou encore illustrations originales qui accompagnaient souvent ses textes, caractérisent son œuvre. En mars dernier, Le Cherche midi rééditait son Janine 1982, dans une traduction de Christophe Claro. L'écrivain Will Self le décrit comme « l’un des meilleurs romans de langue anglaise ».

Crédits photo : SearchlightPictures