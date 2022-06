La plateforme Yoto s'associe avec Ecoutez Lire 

En 2022, Gallimard Jeunesse s’associe avec Yoto, nouvel acteur majeur du secteur qui a su se démarquer avec une expérience audio innovante, mais aussi par la qualité de ses designs ainsi que la richesse de ses contenus et la diversité de ses auditeurs. Tout cela s’inscrit dans la continuité du projet de cette maison d’édition historique : sans cesse grandir avec son temps.

Cette année, Gallimard jeunesse fête ses 50 ans d’existence. « Le plus grand souhait de Gallimard Jeunesse est d’être au plus proche de son public », ajoute Hedwige Pasquet, présidente de la maison. Depuis toujours, Gallimard Jeunesse a à cœur de suivre les évolutions du secteur, depuis les livres-cassettes jusqu’à la dématérialisation numérique, en passant par les livres CD. « Des études récentes montrent que les enfants qui écoutent des livres audio sont des enfants qui lisent plus que les autres. L’écoute de livres en version audio permet, en effet, aux plus jeunes d’aborder la littérature de façon plus sereine » explique Laure Saget, directrice du développement du livre audio chez Ecoutez Lire Gallimard.

Jessica Malsen, responsable du contenu international chez Yoto a co-élaboré la sélection de livres qui seront disponibles à l’écoute sur la plateforme Yoto. « Nous sommes absolument enchantés d’amener les véritables trésors d’écoute de la bibliothèque Gallimard Jeunesse aux oreilles de nos jeunes auditeurs avec une offre riche et stimulante pour tous, » développe-t-elle.

En plus de choisir des titres majeurs comme ceux de Roald Dahl, mais aussi du Petit Nicolas présentés dans leur version intégrale, un soin tout particulier a été apporté à l’enregistrement et à la production réalisée par Ecoutez Lire Jeunesse. Et d’expliquer : « Nous faisons appel à de grands acteurs, comme les comédiens et comédiennes de la Comédie française pour faire vivre les textes de nos auteurs, et un soin tout particulier est apporté aux effets sonores. » À Hedwige Pasquet de poursuivre : « l’objectif est, comme toujours de mettre en valeur le travail des auteurs de Gallimard Jeunesse en proposant leurs ouvrages dans des formes aussi innovantes que celle de Yoto. »

« Nous partageons avec les éditions Gallimard Jeunesse une exigence de qualité inégalée : il est très important pour nous d’être au plus proche du livre pour le sublimer par une expérience audio innovante et immersive », se réjouit Jessica Maslen. Ainsi, s’adressant à un public varié allant de la naissance aux 12 ans et plus, la plateforme a eu à coeur d’intégrer dans son partenariat une large sélection d’oeuvre : « des comptines, au documentaire, en passant par les contes musicaux et bien sûr les romans traditionnels incontournables du catalogue Gallimard Jeunesse, enregistrés par Écoutez Lire Jeunesse. Cela traduit notre volonté commune de toucher un public le plus large possible » explique encore Laure Saget.

Enfin, si les lecteurs d’histoire Yoto permettent à l’enfant d’avoir accès de façon autonome aux œuvres, de par le choix du catalogue allant des classiques comme Les Fables de la Fontaine aux inoubliables pépites comme Les contes de la rue Broca, Jessica Malsen aime à penser que « se joue aussi avec ce partenariat quelque chose qui tient de la transmission et qui érige l’œuvre littéraire jeunesse au rang de voyage familial. »