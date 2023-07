La réalisatrice Greta Gerwig adaptera Narnia pour Netflix

Greta Gerwig fait couler beaucoup d’encres et de pixels pour la sortie en France, le 19 juillet, de Barbie. Elle a aussi réalisé Lady Bird et Les Filles du docteur March, d'après l'ouvrage de Louisa May Alcott, paru en 1868. Tous deux ont été nommés aux Oscars.

La réalisatrice a par ailleurs confirmé au New Yorker qu’elle écrira et tournera au moins deux films inspirés du Monde de Narnia. Comme le rappelle ComicBook, la plateforme Netflix est restée très discrète à ce propos. Depuis novembre, des rumeurs circulaient à propos de la prise en charge de la réalisation par Greta Gerwig. Jusqu’alors, seule l’identité du coscénariste, Matthew Aldrich — l'auteur du dessin animé Coco —, avait été révélée.

Un succès planétaire

La saga de C.S Lewis, publiée au milieu du XXe siècle, a été un succès planétaire. L’histoire suit les aventures de plusieurs enfants transportés dans l’univers fantastique de Narnia : un monde peuplé de créatures mythologiques, d’animaux parlants et de magie. Il est gouverné par le lion Aslan, qui incarne le bien.

Les enfants sont rappelés à Narnia pour combattre les forces du mal, notamment la Reine Blanche. Les livres explorent des thèmes tels que la morale, la foi et le sacrifice, et sont interprétés comme une allégorie de l’histoire chrétienne.

En 2017, Gallimard Jeunesse a réédité le tome 1, Le neveu du magicien (trad. Cécile Dutheil de La Rochère). Il s'est écoulé à plus de 50.550 exemplaires (donnée Edistat), attestant d’un succès qui ne s’émousse pas, près de 70 ans après la première parution.

Du nouveau avec de l’ancien

Entre 2005 et 2010, Walden Media avait déjà produit une trilogie du Monde de Narnia. Après les deux premiers films (Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique en 2005 et Le Prince Caspian en 2008), Walden s’est séparé du distributeur original Disney et a commencé à travailler avec la Fox (L’Odyssée du Passeur d’Aurore en 2010). Un quatrième opus avait été annoncé, pour ne finalement jamais voir le jour.

Des mots aux images

Ces films s’ajouteront aux nombreuses adaptations de romans jeunesse diffusées par Netflix. La plateforme a par exemple racheté les droits de la Roald Dahl Story Company en 2021, et diffusé une comédie musicale inspirée de Matilda (trad. Henri Robillot, Gallimard).

Netflix est aussi à l’origine des transpositions sur petit écran des 7 vies de Léo Belami de Nataël Trapp (Versilio/Robert Laffont) ; Pinocchio de Carlo Collodi (trad. Nathalie Castagné, Gallimard) ; Le fou du roi (Stock) et Les funérailles du lait (Le Fennec) de Mahi Binebine ; Stöld d’Ann-Helén Laestadius (trad. Anna Postel, Robert Laffont) ; la série L’École du Bien et du Mal de Soman Chainani (trad. Leslie Boitelle-Tessier, Pocket) ; Le Problème à trois corps de Liu Cixin (trad. Gwennaël Gaffric, Babel) ; La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante (trad. Elsa Damien, Gallimard) ; Géant enfoui (trad. Anne Rabinovitch, Folio) de Kazuo Ishiguro ou encore, Les sept maris d’Evelyn Hugo de Taylor Jenkins (trad. Nathalie Guillaume, Hauteville).

Crédits photo : Martin Kraft (CC BY-SA 3.0) / Arseni Mourzenko (CC BY 2.0)