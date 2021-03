Combien rapporte une bibliothèque ?

Ouverte depuis 1841, la London Library est un peu l'antithèse d'une bibliothèque : l'accès n'est possible qu'aux adhérents, et la cotisation annuelle est de plusieurs centaines de livres, même pour les plus jeunes. Les ouvrages des collections de l'établissement peuvent être empruntés par les adhérents, qui bénéficient aussi de différents services, sur place.

En mars 2020, la bibliothèque compte 6950 membres, dont 6778 individus et 172 institutions : au total, environ 7240 personnes ont accès aux collections de l'établissement, qui reste donc un équipement au public assez restreint et privilégié.

La London Library, avec une étude menée par Nordicity et Saffery Champness, a voulu estimer l'apport économique des services qu'elle assure auprès de ses adhérents. Le principal domaine sur lequel la bibliothèque fait reposer cette évaluation est celui de la création de licence et d'œuvres intellectuelles, comme des livres, films et autres productions de l'esprit.

À partir des résultats d'un sondage mené en juin 2020, la bibliothèque a pu déterminer que 2/3 de ses adhérents, environ, s'étaient engagés dans la création de telles productions depuis leur adhésion à la London Library.

Des données plus ou moins objectives

L'enquête de Nordicity et Saffery Champness s'appuie sur des données diverses, plus ou moins objectives, plus ou moins vérifiables. Par exemple, elle rappelle le poids de la culture dans l'économie britannique entre 2010 et 2019 et fait état de prestigieuses adhésions au cours de son histoire, notamment Virginia Woolf, Charles Darwin, Daphne du Maurier ou encore Aldous Huxley.

Elle cite aussi plusieurs études pour lesquelles des usagers de bibliothèques publiques ont estimé la somme qu'ils seraient prêts à engager pour bénéficier de services équivalents à ceux proposés gratuitement par les bibliothèques. Des sondages menés dans le cadre de l'étude s'intéressent enfin à l'attachement des adhérents au lieu, et l'impact de ce dernier sur leur inspiration et créativité...

ECONOMIE: comment chiffrer les bénéfices d'une bibliothèque ?

D'après les données communiquées au sein de cette étude, les quelque 7000 adhérents de la London Library signent ou participent à la création d'environ 700 livres de fiction ou de non-fiction, 15.000 articles grand public, 230 scénarii de films, 5000 articles scientifiques et 230 pièces de théâtre par an.

Par de savants calculs, qui croisent ces créations avec les retombées économiques de la culture britannique, l'établissement estime ainsi sa participation indirecte à 21,3 millions £, pour des frais de fonctionnement de 4,3 millions £, sur la période 2019-2020. L'établissement assure aussi que son impact social est considérable, en matière de diversité et d'inclusion, par l'intermédiaire de différents programmes d'aide à l'adhésion, notamment...

Le rapport complet est accessible à cette adresse.

Photographie : bibliothèque, Westminster City Hall (JuliaC2006, CC BY 2.0)