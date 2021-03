La médiathèque de Verdun, L'Æncre, sort de terre... sur Minecraft

Le projet originel devait passer par une maquette en 3D — écarté pour des raisons budgétaires. Mais quand le réel coûte trop cher pour incarner une idée, reste le numérique. En la matière, Minecraft a déjà fait des miracles. Ils avaient donc entre 8 et 33 ans, réunis avec Benoît Hero, médiateur numérique et informatique, pour donner corps à travers le jeu vidéo à L’Æncre. En partenariat avec l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), chacun a retroussé ses manches.

En tout, quinze heures de collaboration et de travail acharnés pour que la médiathèque voie ses murs, ses lieux et ses services prendre vie. Mais encore fallait-il l’intégrer dans un environnement qui soit celui de la ville de Verdun, pour s’assurer que l’ensemble garde une harmonie, ainsi qu’un certain réalisme.

« Chacun avec son ordinateur et jeu vidéo a pu accéder à une plateforme pour créer, modifier les cubes qui servent de base. On leur a laissé une totale liberté pour concevoir la décoration intérieure avec le choix du mobilier, des couleurs… Les participants ont fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour contourner les problèmes que l’on a pu rencontrer. Comme pour l’ascenseur qui est devenu un haricot magique pour pouvoir accéder aux étages », explique Benoît Hero à L’Est républicain.

Et soudainement, les murs se dressèrent

Et voici, trois semaines plus tard, la présentation officielle dévoilée, à l’occasion d’un Facebook Live, où les lieux ont été inaugurés. On y retrouve même la fameuse découpe d’un ruban tricolore – mais qui, Minecraft oblige, fut changé en un mur de briques tricolores à fracasser.

Avec cet outil, et l’accès aux réseaux, les futurs usagers ont découvert l’intégralité de la médiathèque, depuis un parvis spécialement aménagé pour les piétons, en passant par les différents étages et espaces. Une première, certes, dont la ville peut être fière, et surtout, une approche inédite pour impliquer les habitants tant dans la conception que dans le projet lui-même.

« Chaque espace est ouvert les uns sur les autres et avec les nombreuses ouvertures extérieures, l’intérieur sera vraiment lumineux », poursuit Michaël George. Après sept années de réflexion, le maire Samuel Hazard peut légitimement se féliciter : « Cet espace sera idéal pour de la médiation et de la démocratisation culturelle pour toutes les générations et milieux sociaux en cœur de ville. »

On peut retrouver la totalité de la présentation de ce nouveau lieu, effectuée durant un Facebook live, en vidéo.

Merci à Angèle et Mahaut pour le sujet