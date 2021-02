Eliete, la vie normale, et bousculer les contours du monde 

Le roman nous raconte la vie d’Eliete, quarantenaire de la classe moyenne portugaise, vivant avec son mari Jorge et l’une de ses filles adolescentes, l’autre terminant un long séjour en Italie. La vie d’Eliete, cette vie normale, va peu à peu s’effriter : sa grand-mère déclare un Alzheimer, sa mère refuse absolument de s’occuper de cette belle-mère désorientée pour des raisons très claires mais qui visiblement échappent à Eliete. Ces raisons finiront par éclater au grand jour.

Dès lors, Eliete n’aura de cesse d’interroger son passé, notamment la disparition très précoce de son père et le conflit continu entre sa mère et sa grand-mère. Elle passera au crible d’un regard acéré son présent : son mari qui ne la regarde guère et qui flirte numériquement avec tout ce qui bouge, son adolescente qui la snobe, l’aînée qui vit la dolce vita loin de la maison et son pays, le Portugal, qui va de crise économique en résurrection immobilière et footballistique.

Et elle essaiera de s’inventer un avenir où elle se voit forte, désirée, désirante – elle prendra au passage quelques coups à son ego.

Et par la magie de l’écriture, le passé, le présent, l’avenir se mêlent, s’enroulent pour faire d’Eliete l’un des plus beaux personnages de cette rentrée littéraire. Et à coup sûr, Dulce Maria Cardoso a toute sa place à la librairie et dans vos bibliothèques !

Sébastien Le Benoist, libraire

Librairie Quai des Brumes (Strasbourg)

En partenariat avec

Dulce Maria Cardoso, trad. Élodie Dupeau – Eliete, la vie normale – Chandeigne – 9782367321950 – 22 €