Des femmes guettant l'annonce : la quête de l'impossible IVG

Fedwa Misk, au scénario, connaît bien le sujet qu'elle explore. Après une formation médicale, elle a travaillé comme journaliste et prend part depuis de longues années aux débats qui traversent la société marocaine. Elle est également l'autrice d'une pièce de théâtre, mais Des femmes guettant l'annonce est sa première BD. Sans doute poussée par de bonnes habitudes journalistiques, la scénariste prend le temps de multiplier les points de vue et les interlocuteurs sur la question de l'IVG.

Le périple des trois protagonistes les amène à rencontrer des hommes et des femmes qui ont sur la question de l'avortement des réponses bien différentes, mais qui finissent toutes par aller dans la même direction, le mépris des femmes et de leur droit à décider par elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire de leur corps.

De Casa à Safi, d'El Jadida à Agadir...

La grande habileté de cet album, c'est de parvenir à montrer sans cesse la précarité de ces pauvres femmes face à une société dominée par la peur, tout en conservant un tempo léger, où les espoirs et les déconvenues s'enchaînent, et le tempérament des personnages rend tolérable les situations les plus insupportables. Heureusement qu'elles sont trois, car quand l'une gaffe l'autre réagit juste à temps pour rattraper la sauce, quand l'une a le moral dans les chaussettes, les autres sont là pour la soutenir.

Au final, à défaut de pouvoir prétendre qu'il existe une solution simple à un problème aussi malmené et exploité par les hommes politiques pour gagner ou conserver un électorat encore très à l'écoute des responsables religieux, le récit démontre que la sororité est la seule force sur laquelle les femmes peuvent prendre appui au Maroc pour compenser les décisions rétrogrades et paniquées de la société.

#[pub-2]

Des couleurs, du mouvement

Si le scénario s'est écrit au Maroc, c'est une dessinatrice française, Aude Massot, qui signe le dessin, et qui donne corps non seulement aux trois amies, mais à tous ceux et celles qu'elles rencontrent au cours de leur périple. D'une grande lisibilité, son trait gras souligne l'humour dont cette histoire ne manque pas. Plutôt que de s'appesantir sur le côté terrible de cette aventure humaine, l'album parvient à rester vif et drôle pour évoquer un sujet pourtant sinistrement dramatique.

C'est sans doute là la réussite de ce projet : donner à lire, sous un habillage amusant, la détresse des femmes qui cherchent à avorter au Maroc et montrer, sous de multiples formes, la lâcheté, la peur et l'ignorance qui imposent leurs lois à des femmes dont on ne peut qu'espérer qu'elles conquerront bientôt l'indépendance qu'elles devraient avoir obtenue de longue date.

Ah, si les hommes étaient un peu moins bêtes, et surtout beaucoup moins lâches, l'égalité femmes-hommes pourrait être autre chose qu'une chimère, dont on parle parfois, mais qu'on ne voit jamais.