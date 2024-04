Dans les Ténèbres, il existe des livres qui vous veulent littéralement du mal...

Depuis plus de trente ans, Shadowman parcourt notre monde. Une nuit, il rencontra Jack Boniface, qui crut mourir quand cette chose, tout droit sortie d’un cauchemar, l’attaqua. S’il répond, dans l’univers Valiant, à Frère Vaudou, que Stan Lee et Len Wein conçurent en 1973, le personnage offre une autre approche de cette magie, connectée aux mythes et rituels d'Afrique. Bliss, éditeur français du catalogue Valiant, en propose les titres, parfois avec des tarifs suffisamment remisés pour que la curiosité soit rassasiée sans nuire à votre budget.

Je dis ça, je dis rien.

Book of shadows réunit différents protagonistes rencontrés dans les aventures précédentes de Shadowman, mais il n’est nullement nécessaire d’avoir tout parcouru pour en profiter. Pas plus que de savoir que ce titre emprunte à un artefact de la wicca — mouvement né au XIXe siècle qui répond habilement au vaudou qu’incarne Boniface.

L’Exarque Fane s’est procuré le Livre des Ténèbres, manipulé par les puissances qui l’ont créé. Un ouvrage assoiffé de pouvoir et qui se nourrit d’âmes humaines : la Terre offre un terrain de chasse où commencer la moisson, mais juste une mise en bouche. L’Exarque, soumis au Livre, trouve sur son chemin Shadowman et d’autres héroïnes (et héros) pour contrer les plans maléfiques.

Mais comment ne pas céder au chant des sirènes ?

Ce one-shot fonctionne particulièrement bien et change agréablement des habituelles congrégations type Avengers ou Justice League. Certes, le grand principe demeure — sauver le monde — mais ces gueules cassées aux personnalités bien déjantées ont quelque chose de plus sympathique que d'ordinaire.

Le dessin de Vicente Cifuentes m’a amplement convaincu, bien que le scénario de Cullen Bunn aurait mérité plus qu'un one-shot pour développer plus encore son projet : ici, une petite frustration demeure, malgré l'imaginaire déployé et les rebondissements, en regard d'autres aventures du Shadowman. On en prend tout de même plein la tête avec des forces mystiques à l’œuvre qui régalent l’amateur.

Une très bonne introduction qui m’aurait convaincu de plonger dans les autres titres Shadowman — si je n’avais pas déjà craqué depuis un bail… Shadowman, Le Guerrier éternel, Punk Mambo, Doctor mirage et Persephone, une sacrée clique tout de même.