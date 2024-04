Arnaldur Indridason : meurtres en puzzle à Reykjavik

« Ç’avait été un travail de titan de trier tout ce qu’elle et son mari possédaient. Une bonne partie de ce qu’ils avaient accumulé au fil des ans avait fini à la décharge. », raconte Halla en se rendant au commissariat. Dans les affaires de son défunt époux, elle a découvert un pistolet semi-automatique allemand, un Luger, fabriqué entre 1908 et 1942… Mais cette arme n’a rien à voir avec son mari, pense-t-elle, en la remettant à Marta.

La policière reprend tout juste le travail après un passage dans un centre de désintoxication. Ancienne collègue de Konrad, elle est complètement débordée et finit par expédier la preuve dans un tiroir…

À Reykjavik, Konrad, détective retraité, coutumier et amateur de cold cases, enquête toujours sur la mort de son père, jamais résolue depuis 1963 : un assassinat, d’un coup de poignard, non loin des abattoirs du Sudurland. Le bonhomme n’aurait pas obtenu le diplôme de père de l’année : violent avec son fils, il a manifestement abusé de sa fille. Mais dans les souvenirs d’enfance de Konrad, se trouvait à la maison un pistolet très semblable au Luger qu’a récupéré Marta.

Contre l’avis de sa précédente consœur, il s’empare de l’affaire, de toute évidence corrélée à la mort de son père. Ainsi qu’un autre meurtre, survenu voilà bien longtemps — dans un baraquement où logeaient les pauvres de la ville. Une autre affaire restée sans réponse.

Pour démêler les fils, Konrad rend visite à un prisonnier (condamné pour viols, meurtres et autres joyeusetés) : son père était médecin, et manifestement impliqué dans des cas d’abus d’enfants. Et entretenait des relations avec le père de Konrad… là encore, floues.

D’ailleurs, quel est le lien entre toutes ces sordides histoires ?

Tout est lié au passé de Konrad, articulé autour de souvenirs et de flash-back. Mais plus encore, c’est tout un pan de la société islandaise qui se révèle : le contexte post-Seconde Guerre mondiale, où se trouvait encore une base américaine, avec son trafic de cigarettes et d’alcool. Pour boire et fumer à bas prix, on empruntait un bateau pour se réfugier dans les eaux internationales. Et dépenser moins d’argent, lors de soirées privées…

Or, parmi les pays nordiques l’Islande compte comme l'un des plus homophobes qui soit. Dans ces années 60 où le roman nous replonge, l’homosexualité n’est dépénalisée que depuis une vingtaine d’années. Et nombre de lesbiennes et homos préféraient quitter le pays pour gagner Copenhague, que d’affronter la vindicte et la haine.

L’un des plus tristement célèbres exemples restera la condamnation à une peine de huit mois pour l’athlète Guðmundur Sigurjónsson – premier et unique criminel sanctionné pour « acte sexuel contre nature », mais qui marqua l’histoire du pays. Ce n’est d’ailleurs qu’à compter de 1978 que les communautés homosexuelles connurent un début de changement sociétal, à force de luttes…

C’est tout ce contexte qui sous-tend l’enquête — et qui échapperait au lecteur non-Islandais. Et qui rend tout le récit plus sombre, quand on en prend conscience. Le tout sur fond de pédophilie — d’autant que jusqu’en 1990, la justice sanctionna des relations homosexuelles avec des mineurs. Or, la majorité sexuelle est établie à 21 pour les homos, contre 14 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles, hétéros.

Les Parias (traduction par Éric Boury) joue avec le lecteur sur tant de niveaux narratifs que l’ambiance déjà éprouvante devient plus obscure. Les aller-retour dans le temps et les souvenirs ajoutent une note de thriller à travers les époques — comme si le Mal traversait les générations pour se perpétuer.

Pris au piège, le lecteur plonge dans un monde lugubre et violent, que le contexte socio-historique a certainement rendu plus frappant pour les lecteurs islandais. Mais Les Parias nous emporte dans un récit incroyablement bien construit… et sacrément flippant.