Cankor : trash, chaotique, dérangeant... mais incontournable

Et une fois que l'on a dit ça... reste encore à l'ouvrir, cet album.

Cankor et les personnages qui en expriment les multiples facettes relèvent tant de l'expérience personnelle que de l'exploration graphico-psychologico-hallucinatoire. Conscience et corporalité altérées, codes visuels atomisés, schéma narratif totalement bouleversé – le tout porté par des nuances de gris, pourpre et bleu accentuant les effets psychédéliques.

Et une fois que l'on a vu ça, on se demande si l'on ne va pas refermer l'album, passablement perturbé par la matière inconstante et malléable qui se présente...

La trame de Cankor s'articule autour d'un ermite qui, poussé par un élan de courage, s'aventure hors de son isolement pour faire face à un monde chaotique. Dans cet environnement étrange et perturbant, Cankor se révèle être un guide spirituel improbable, naviguant entre les regrets éphémères et les pensées fugaces du protagoniste. L'histoire, dépourvue de début, milieu, ou fin classiques, invite à une lecture qui peut être entreprise dans les deux sens, permettant aux lecteurs de déduire des intrigues par inférence et de plonger dans des dynamiques introspectives complexes.

L'esthétique de l'ouvrage, caractérisée par une célébration jaunâtre de la culture des comics d'antan, s'accompagne d'une dimension viscérale qui évoque les sensations physiques les plus intimes. Les références intertextuelles, évoquant des maîtres tels que Charles Burns et Chester Brown, enrichissent l'expérience, faisant de Cankor une œuvre à la fois dérangeante et fascinante.

« Cankor est un livre unique. Si l'on doit catégoriser la création de Matthew Allison, il s'agit d'une représentation alternative de super-héros dans laquelle l'auteur y intègre des éléments autobiographiques sur la dépendance, les troubles émotionnels et la reconstruction de soi. Si le début évoque forcément l'âge d'argent et de bronze des comics mainstream, le récit bascule très vite dans un ton surréaliste. L'histoire va ainsi nous montrer l'auteur et ses craintes, et faire de son personnage le sauveur qu'il aimerait avoir dans la vraie vie... » – Mickaël Géreaume, éditeur de Komiks Initiative

Cette œuvre se passe de tout commentaire critique extérieur, permettant ainsi une immersion totale dans l'univers personnel et abstrait d'Allison. Elle représente non seulement une révolution esthétique mais aussi une résonance significative dans l'écosystème de la bande dessinée, promettant une évolution notable dans ce médium artistique.

Pour ceux en quête d'une expérience nouvelle, Cankor s'impose comme une référence incontournable, défiant les conventions pour redéfinir la perception de la bande dessinée.