Vous étiez un monde, de Christine Guinard

En même temps que la vie, avec les mots, vient en effet le temps de la chute et de la stupeur devant un chaos irrémédiable. Christine Guinard exprime avec une rare sensibilité la nostalgie de contrées immuables, qui pourraient rappeler à la fois l’enfance et la vierge luminosité du monde antique, passerelle fugace, disparue aussitôt qu’aperçue, vers l’unité première.

De belles évocations un peu visionnaires, parfois résolument organiques, suscitent un renouement magique avec une Nature puissante.

L’arbre, la mer, la source, des plantes comme le sureau, présents tout au long du recueil, accompagnent une prégnante inquiétude métaphysique. Comment expliquer, ou contrer, la disparition du désir, qui se confond avec l’existence même de soi, quand un ressac intérieur obsédant remplace le feu vital ? Les thèmes bien réels de la féminité et de l’exil, qui sont peut-être identiques, font écho à cette interrogation.

Mais il y a aussi chez Christine Guinard une force du premier regard extrêmement prenante. « On venait d’arriver sur terre et on avait les yeux si grands », nous confie-t-elle. Plus loin, la poétesse nous invite à la suivre dans quelque temple païen de l’intérieur de soi-même, dans un triforium obscur dont on ne sait s’il mène à la lumière ou au néant, s’il est une fin ou un commencement.

Je m’avance dépouillée,

l’espace est immense et perceptible (...)

entrer dans la nuit à travers un drap d’ébène

la danse nous portera

Les mots libèrent leur lot d’images neuves, vivantes. Le rideau se soulève. À travers la tourmente, entre délice et apaisement, on entrevoit. Certitude fugace car déjà tout a disparu. L’art de l’écriture poétique voisine magistralement chez Christine Guinard avec les efforts de l’équilibriste qui danse sur sa corde et risque sa vie à chaque pas. Être ou ne pas être, disait Shakespeare.

par Serge Sanchez