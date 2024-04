Le chantier : un joyeux guide d’architecture

Le thème, au premier abord, n’est peut-être pas le plus amène. C’est pourtant un métier reconnu, plébiscité, considéré parfois comme « l’un des plus beaux du monde »... Des architectes, nous en connaissons, nous les côtoyons. À l’évocation de cette profession, nous viennent en tête Frank Gehry, Le Corbusier ou encore Norman Foster — mais que se cache-t-il réellement derrière les vitres des cabinets d’architectes qui construisent et élaborent de splendides maisons ?

Flora Del Sol, jeune architecte, est brillante. Lors de sa remise de diplôme, elle est embauchée dans le cabinet d’El Rodrigo, un homme aussi talentueux qu’excentrique. Au départ, Flora gère le renouvellement des toilettes dans les écoles publiques. Mais, envoyée en urgence pour remplacer El Rodrigo, elle se retrouve à devoir gérer la construction d’une maison paradisiaque, celle des Bissaro.

Le terrain, sublime, n’attend plus que les plans de la jeune femme… qui va devoir gérer la pression et toute la main-d’œuvre pour mettre sur pied ce projet colossal.

Métier de rêve, mais parcours du combattant

Derrière des couleurs douces et un humour piquant, cette bande dessinée est un pari réussi. Fabien Grolleau et Clément C. Fabre emmènent le lecteur dans les coulisses de la construction d’une maison — un sujet qui s’avère passionnant grâce à l’approche pédagogique des deux auteurs. Le chantier, initialement publié en 2018 aux éditions Marabulles, est réédité aux éditions Dargaud avec dix nouvelles planches.

L’envers du décor est parfois moins chatoyant, justement : le stress, la négociation difficile, les clients riches qui chipotent. Flora s’en sort, mais en tant que femme, c’est encore plus difficile. Elle montre pourtant toute l’étendue de ses talents, et l’ouvrage nous offre un beau moment de poésie lorsque la jeune femme parvient à sauver des Pins de Monterey — élégants conifères vert foncé - présents sur le terrain de construction.

L’écologie, par ailleurs, est un thème qui revient régulièrement : Fabien Grolleau l’indique en préface, « je regarde les jeunes architectes avec admiration [...], mais aussi avec inquiétude pour l’avenir — ils/elles vont devoir inventer une architecture durable et supportable pour les temps à venir. »

Le récit est fluide, et peut-être parfois trop lisse — les conflits ne durent jamais, les galères se résolvent très vite. On en vient même à se demander si tout se déroule toujours comme sur des roulettes dans ce domaine. Mais l’objectif n’est pas de proposer une lecture technique et très aboutie, plutôt une BD feel-good pour connaître les tenants et aboutissants d’un projet architectural.

EXTRAIT – Fabien Grolleau et Clément Fabre : découverte d'un monde en chantier

Les portraits successifs sont d’ailleurs savoureux : forcément, l’électricien panique, les clients n’en font qu’à leur tête, et le couvreur est un peu bizarre… Les couleurs et l’atmosphère de Barcelone réchauffent tout cela, et donnent une légèreté bienvenue à ce récit.

Une bande dessinée signée par un auteur lui-même ancien architecte diplômé d’État, qui rassure — toutes les maisons qu’il a signées sont encore debout. De quoi donner confiance en ces planches audacieuses, et peut-être même susciter des vocations ?