Traits de génies... à la Renaissance 

En publiant, aux éditions du CNRS, L’invention de l’esquisse à la Renaissance, l’historienne de l’art nous fait entrer dans ce qu’ont peut-être été les idées premières des grands maîtres.

« Le terme français d’“esquisse” vient du mot “shizzo” […]. Au sens propre, “shizzo” désigne le surgissement de l’inspiration » et c’est de ce surgissement et de toutes ces façons de le garder en mémoire dont il va être question ici.

Cette étude est fascinante, elle nous permet d’apprendre et de nous interroger sur ce qui a pu pousser à tel premier jet de Raphaël, pourquoi cette tâche chez un autre, pourquoi cette correction, ce repentir ? Autant de termes qui se comprennent aisément, mais qui prennent un sens nouveau explicité par Lizzie Boubli.

Cinq parties pour nous faire comprendre toute l’importance de l’esquisse dans le processus de création : ses définitions, et ici nous aurons plaisir à retrouver Vasari ; le lien ténu entre la notion d’esquisse et celles d’idée, de concept, d’invention et d’imagination ; ses procédés de formations ; les notions primordiales de dynamique et d’énergie (la réalisation de l’esquisse ne semble ne pouvoir qu’être brutale, rapide, vive) ; sa place réelle dans le processus de création.

Si les frontières entre brouillons, esquisses et dessins peuvent sembler ambiguës, trois éléments nous permettent de déterminer quasiment avec certitude que nous avons devant nous une esquisse : le caractère spontané et confus, l’aspect schématique et/ou informe et enfin la tâche, « ces trois éléments distinctifs sont reconnaissables immédiatement et définissent l’esquisse ». Trois éléments que la conservatrice ne manquera pas de vous aider à reconnaître.

Une des parties fascinantes ici est celle consacrée à l’imagination, car elle nous permet également de visualiser le processus créatif des artistes. Et lorsque cette imagination est couplée avec l’idée de mouvement et que vous lisez : « Les recherches de Léonard de Vinci sont particulièrement novatrices dans ce domaine et l’étude du mouvement a intéressé l’artiste tout au long de toute sa vie », comment ne pas imaginer l’artiste muni d’un de ses petits carnets en train de mettre son imagination presque nerveusement sur papier pour ne pas oublier l’idée du moment, ou le vol d’un oiseau, ou la force d’un corps en action ?

Ce livre est conseillé aux connaisseurs d’histoire de l’art, aux étudiants et aux chercheurs, mais il reste accessible à tous ceux que l’histoire de l’art intéresse. Les nombreuses redites, qui au début peuvent interloquer, semblent en fait être là précisément pour ça, permettre d’avancer dans la démonstration, quel que soit son niveau.