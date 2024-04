Pauline ou l'enfance, voyage dans les souvenirs

Dans un petit port de Normandie, un homme revenu d’un long voyage, aspire à la tranquillité et à la sérénité qu’offre la mer. C’est là, dans ce décor presque désert, baigné par la paix d’un grand soleil, qu’il croise une jeune fille qui, par sa grâce et sa liberté, éveille en lui des souvenirs d’une autre fillette, Pauline, avec qui il partageait les joies simples de l’enfance.

Pauline ou l’enfance n’est pas seulement le récit d’une quête personnelle, celle d’un homme cherchant à renouer avec une figure marquante de son passé. C’est également une réflexion sur la nature éphémère des relations humaines et sur notre capacité à retrouver, dans les lieux et les gestes du quotidien, les traces de ceux qui ont compté pour nous.

EXTRAIT – Que reste-t-il de l'enfance, 30 ans plus tard ?

À travers son périple en Saône-et-Loire, le narrateur nous fait partager ses impressions, évoquant avec une précision poétique les paysages de son enfance, la maison familiale, l’épicerie-café de ses parents, la terrasse sous le tilleul, le jeu de quilles... Chaque détail, chaque odeur, chaque couleur sont autant de portes ouvertes sur le passé, invitant le lecteur à se plonger dans ses propres souvenirs.

Ce récit brille par sa capacité à capturer l’essence de l’enfance, cet état de grâce où tout semble possible, où l’imagination n’a pas de limite. Dans ce voyage nostalgique, le temps semble suspendu, offrant un refuge contre les tumultes du monde adulte. La rencontre avec Pauline, devenue femme, s’annonce comme l’apogée de ce parcours introspectif, le point de convergence entre passé et présent, rêve et réalité.

Ce roman présente une célébration de la vie dans ce qu’elle a de plus authentique et de plus touchant. Philippe Bonilo nous livre ici une œuvre empreinte de douceur et de mélancolie, un hymne à la beauté des instants fugaces et à la richesse des liens humains. C’est un livre à savourer lentement, à laisser résonner en soi, comme une invitation à se reconnecter avec l’enfant que nous avons été et avec ceux qui ont illuminé notre parcours.