L’avenir est-il à Termush ?

Lors de l’arrivée à Termush, tout se passe parfaitement bien. L’installation est fluide, sereine, contrôlée - exactement comme ce qui avait été présenté sur la brochure. Les murs, les meubles, tout semble en ordre. Comme si rien ne s’était jamais passé, alors que le monde a été bouleversé, reconfiguré.

« Qu’avions-nous cru, que nous trouverions la table en bois transformée en une masse spongieuse et la surface du miroir telle une lumière phosphorescente intangible ? Avions-nous imaginé que la poignée de la porte s’effriterait sous nos doigts et que les vitres de la fenêtre s’effondreraient en un amas de silice brûlante, que les tissus seraient aussi rigides que des plaques d’acier et qu’une grappe de fruits se briserait telle de la porcelaine si nous l’attrapions avec la main ? »

Pourtant, la vie continue. Presque trop normale au goût de notre narrateur, qui fait partie des grands chanceux à se trouver dans cet hôtel. Alors que les jours et les nuits défilent, vides d’évènement et peut-être même de sens, il navigue ce nouveau quotidien sans pouvoir se doter d’une quelconque certitude quant à l’avenir qui s’annonce. Si les abris anti-radiation sont la promesse d’une protection contre le danger, le manque de liberté est parfois étouffant. La bonne nourriture, la musique d’ambiance et le service de grande qualité ne parviennent jamais tout à fait à effacer cette étrange sensation de malaise qui voyage dans les couloirs et les halls.

Mais les résidents restent sages et silencieux. Le narrateur nous explique : « Vivre à Termush n’implique pas que nous sommes davantage intéressés par le monde qui nous entoure que les gens en général. Ce qui comptait au moment de l’inscription, c’était l’accès à une chambre protégée, à un hôtel doté d’un personnel formé, à des médecins et à un yacht à moteur prêt à éloigner les hôtes de la terre si celle-ci devenait inhabitable pendant une période prolongée. »

Très rapidement, les problèmes et autres moments d’incertitude se multiplient. L’équipe d’éclaireurs, qui a été envoyée pour trouver des ressources supplémentaires, laisse quelques messages pour décrire l’état du monde, avant de disparaître sans un mot. Des personnes sont retrouvées mortes devant les portes de l’hôtel, des survivants toquent à la porte en espérant être accueillis, blessés ou contaminés, agonisants. Bientôt, la direction commence à censurer les informations ; certaines personnes sont mises sous sédatif ; les craintes de contamination ne cessent d’augmenter ; les ressources deviennent de plus en plus éparses…

Termush est un petit roman de science-fiction inhabituel. Sven Holm propose ici un environnement a priori sécurisant, offrant tout ce dont une personne aurait besoin à l’approche de la fin du monde. Pourtant, chaque chapitre renforce l’impression de malaise. L’inquiétude, le doute, l’envie de comprendre sans jamais accéder à la vérité. Que se passe-t-il au-delà des murs de l’hôtel ? Qu’advient-il des autres survivants, ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se payer un tel luxe ? À quoi ressemble ce qui demeure, sur cette planète radioactive ?

Comme le narrateur, nous naviguons à l’aveugle tout au long de ce court roman, sans savoir quelle conclusion sera celle que nous découvrirons. Voici une histoire intéressante sur la nature humaine et sur la moralité qui nous est propre : saurons-nous faire les bons choix ? Ouvrir les bras à ceux qui en ont besoin ? Ou au contraire, nous barricader hors de portée ?

À celles et ceux qui aiment de la science-fiction intelligente, vous serez servis !