Marcher sur Le fil

Paru pour la première fois en 1994, Le fil résonne toujours aussi fort. Il y a de ces livres qui existent avec une puissance toute particulière – et c’est bel et bien le cas ici. Dans ce flux constant de pensées, découpé en trois parties distinctes, la réalité de cette expérience singulière nous embrasse sans état d’âme, presque tendrement, mais surtout avec toutes les difficultés qu’elle porte.

Le premier acte, hypocondriaque par nature, fait attention à tout, tout le temps.

« … tu entendais les toux et tu voyais les rhumes ; tu craignais les haleines et les éternuements ; dans les trains, les ascenceurs, les bus et les métros, un voyageur, un usager était voisin de toi, debout, ou bien assis sur une banquette ou sur un strapontin, un piéton, dehors, à tes côtés, s’avançait ou se penchait vers toi qui commençait de s’éclaircir la voix, de renifler, de vouloir se moucher, tu t’abstenais machinalement de respirer, tu détournais la tête en reculant comme on esquive un coup, ou en accélérant, si tu marchais et qu’on te précédât, la cadence de ton pas… »

Écrit au passé, ce premier acte incarne ce moment avant le diagnostic. Ces jours et ces nuits qui précèdent le début inéluctable d’une descente vers un état de fatigue et de maladie. Alors il mange en grande quantité, pour ne pas risquer de perdre du poids. Il est attentif à ce qu’il ingère. Il va régulièrement faire du sport, pousse son corps à la limite, rien que pour prouver qu’il en est capable. Finalement, il n’est et ne sera pas touché. Il n’est que santé et vigueur, que fougue et jeunesse. Il tente « de conjurer un sort », avec toute la force dont il est capable. Intouchable – mais attentif, à l’affût du moindre reniflement, de la moindre faiblesse.

Avec le second acte apparaît le « je » conjugué au présent ; celui qui met à plat ses émotions dans un journal pour retranscrire sa vie. Celui qui se voit changer, maigrir, faiblir à vue d'œil. Celui qui n’ose pas dire les choses, au départ. Qui se cache dans un coin de la salle d’attente pour ne pas se mêler aux autres, aux vrais malades. Mais la vérité, la voilà : « Hémoptysie pulmonaire depuis une semaine. Des glaires sanglantes. Des crachats rouges, tous les matins, sur l’émail blanc de mon lavabo. » Jour après jour, la maladie s’immisce dans les interstices de son existence. De plus en plus virulente, de plus en plus concrète, elle brise une quelconque possibilité de se projeter. D’imaginer un lendemain. Chaque jour s’inscrit dans l’expérience physique et mentale du sida.

« La perspective de mourir bientôt ne m’a pas donné la clef de ma vie. On pourrait croire que ce genre d’épreuves vous renseignent vite sur l’essentiel : il m’est impossible, pour l’heure, de dire ce qui mérite mon attention, comment gouverner mes derniers jours, où incline mes préférences. Et si parfois ce virus m’a permis de négliger l’accessoire, de me désencombrer des choses les moins indispensables, jamais il ne m’a aidé à découvrir celles qui comptaient. »

Enfin, le dernier acte est ancré dans le rêve. L’impossible. Ce moment d’égarement, d’espoir infime, d’idéalisation de ce à quoi une vie pourrait ressembler. Une vie qui laisse de la place à l’amour, à la compagnie d’un autre, une personne qui comprend et qui aime.

Voici une lecture importante. Une lecture de mémoire. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de lire ces quelques pages, Gallimard propose cette réédition simple et charmante, vingt ans après.