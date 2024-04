Il y a longtemps que je t'aime : l'amour est une île déserte

Quelle prouesse ! Alors que le récit du Robinson est un genre hyper convenu, Marie Spénale parvient à tout y chambouler dans Il y a longtemps que je t'aime pour ne jamais emprunter les passages obligatoires. Déjà, son héroïne est une femme qui a vécu : le naufrage est plus une seconde chance pour elle, une échappatoire à une routine lassante qu'un drame.

Ensuite, si elle cherche dans un premier temps à assurer sa subsistance et à s'abriter, le récit se désintéresse vite de ces poncifs pour s'aventurer ailleurs, au fond de la jungle, dans un monde sauvage et libre où Annie n'a jamais mis les pieds. Et où elle risque bien de trouver ce qu'elle ne savait pas qu'elle était venue chercher.

Loin des yeux, loin du...

Pour ne pas se noyer dans ses propres pensées, c'est avec son mari Alain qu'Annie dialogue en permanence dans sa tête, à défaut de pouvoir lui écrire. Ils se sont aimés, ils ne se sont jamais quittés, mais cet éloignement forcé fait surgir chez l'héroïne des questions qu'elle ne s'était jamais posées et, partant, des réponses quelles ne s'était jamais autorisée à envisager.

Est-ce le retour à l'état sauvage, la redécouverte de la liberté ? La distance et le silence mettent bientôt en lumière ce que le couple peut avoir d'aliénant et transforment peu à peu les qualités admirées du mari en... autre chose.

Il faut avouer que le jeune Apollon en pagne qui déambule dans la jungle et ne parle pas un mot de français n'y est pas pour rien. Mais est-il bien réel ? Ne se contente-t-il pas de fuir et d'esquiver sans cesse, comme les pensées les plus débridées de l'héroïne ?

Une BD luxuriante qui en met plein les yeux

La question importante n'est pas ici celle du réalisme ou du témoignage. Le lecteur comprend vite que ce qui se joue sur cette terre perdue au milieu des flots n'est pas une expérience de laboratoire ou la mise à l'épreuve de la fidélité. Ce qui se déploie, en mode quasi carnavalesque, c'est une inversion des valeurs, un défoulement, une libération profonde, qui voit Annie se transformer façon phénix et renaître des cendres du feu qu'elle finira par réussir à allumer sur la plage.

Pour mettre en images cette métamorphose, Marie Spénale fait appel à des codes de représentations à la fois chatoyants, grâce à l'abondance des couleurs ensoleillées qui éblouissent quasiment les lecteurs, et suggestifs, car seuls les contours des corps, des visages et des formes semblent être représentés par ces traits fins, sans cesse emportés par l'un ou l'autre mouvement.

On voyage, littéralement, dans un autre monde visuel, dans un espace-temps qui n'existe que dans ces cases, à l'abri de la banalité du monde et de la représentation traditionnelle reposant sur la vraisemblance et la fidélité graphique des images à la chose représentées. Ici les oiseaux sont schématiques, les têtes et les tenues esquissées, pour que rien n'empêche l'imagination de se laisser emporter dans ce voyage au long cours, ce naufrage qui prend des allures de cure de jouvence. La question n'est plus au final de savoir si on croit ou non à ce qui est raconté, mais si on a envie d'y croire. Et cette envie est enivrante.

Live