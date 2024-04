Le crime, plus dark dans les bas-fonds d'internet

Quand du bruit dans le couloir puis l’ouverture violente de la porte de son studio survient, les spectateurs croient à la fameuse surprise. Sauf l’un d’entre eux qui comprend que l’agression par cet homme cagoulé de noir sur KandyKroosh n’est pas une mise en scène mais un assassinat en direct devant les caméras.

Pendant ce temps, sur le plateau de l’émission télévisée Politique en Bref, le député polonais Artur Wareki, un ancien footballeur bien connu, répond aux questions de son interlocuteur quant à ses ambitions et à son programme dans le cadre des futures élections prévues en 2020. Aneta, elle, en coulisse, manœuvre sur les réseaux sociaux pour promouvoir l’image de son patron : pendant qu’Artur soigne son discours, elle parvient à faire exploser le trafic sur les différents comptes qu’elle pilote de main de maître.

Un peu plus tard, sur un bord de route de campagne, Vadim se débarrasse de sa cagoule et de ses vêtements noirs en les brûlant dans un feu sur lequel il avait, auparavant, fait cuire la viande de son sandwich : il avait toujours un appétit féroce après une intervention musclée.

Avril 2020. Dans les bureaux d’un des plus importants réseaux sociaux de la planète à Varsovie, Oleg savoure la satisfaction de son embauche pour un travail, certes pas d’un intérêt phénoménal, mais qui était quand même une bonne entrée en matière : il faisait maintenant partie de la très sensible direction chargée de la modération des contenus.

Juillet 2020. Julita, qui a bénéficié de l’aide post mortem d'Emil qui lui a permis d’accéder à une notoriété appréciable en tant que journaliste, piétine dans ses recherches pour découvrir qui se cache derrière Xtraterrestrial.1, fondateur et administrateur d’un forum pédophile. Mil, un an après sont suicide, lui avait fait parvenir une quantité phénoménale d’informations et lui confiait la poursuite de son enquête suspendue pour cause de son décès. Et parmi ces informations, un lien vers le meurtre d’une cam-girl survenu deux ans plus tôt, accompagné d’une injonction laconique mais ferme : « VÉRIFIE » !

En quelques clics bien ajustés, en véritable pro des recherches sur le net, Julia finit par « tomber » sur le meurtre de KandyKroosh. Et ses conclusions ne laissent aucun doute : le tueur est un professionnel sans état d’âme qui exécute un contrat, Hanna ne le connaît pas mais s’attendait à une telle irruption qui libère en elle une vague de frayeur et enfin, le tueur cherchait une chose … qu’il n’a peut être pas trouvée.

Mais ceci reste une hypothèse car il a fini par se rendre compte que la webcam filmait toujours et l’a débranchée aussitôt…

Ce deuxième tome de la Trilogie de Jakub Szamałek nous cueille avec autant de rapidité, d’efficacité et de violence que ne l’avait fait le premier opus, Tu sais qui.

Accrochez vos ceintures, ça va tanguer grave !

Sur fond de campagne électorale polonaise va se jouer un jeu dangereux où les tueurs physiques ne sont pas pires que les tueurs cybernétiques qui manipulent données et information avec des motivations qui font froid dans le dos.

Les capacités et l’inventivité des hackers et de leurs commanditaires sont tellement énormes que plus rien ne reste impossible quand il s’agit de plier le réel aux besoins d’un objectif dont la malignité n’a d’égale que sa dangerosité politique, sociale ou culturelle : le piratage récent de millions de données relatives aux assurés sociaux, chez nous, n’est à l’évidence que la partie visible de l’iceberg qui se développe à notre insu dans nos sociétés.

Et, personnellement, j’avoue que les propos lénifiants de l’auteur dans la postface du livre où il explique que les méthodes d’espionnage des internautes de « Face-de-Bouc » qu’il décrit et fait utiliser par ses personnages, sont lacunaires et insuffisantes pour être copiées et mises en œuvre en l’état (et, de toutes façons, déjà dépassés suite aux évolutions techniques) ne sont pas de nature à me rassurer quand certains personnages publics font des appels incessants au vote électoral électronique en France…

La manipulation des élections, devenue un sport comme un autre comme ce livre semble en témoigner, amène loin les démiurges de demain : comme si nous n’avions pas assez des fous qui ont accès au « bouton rouge nucléaire » ou des chercheurs-fous qui font joujou avec l’ADN humain et le génie génétique comme d’autres avec les biocides de toutes natures...

Derrière un excellent polar se dessine de grands questionnements très pertinents et très actuels sur la société (et sur l’homme, car l’eugénisme n’est pas loin) que nous sommes en train de nous fabriquer pour demain !

Et la réponse n’est pas réjouissante !

Mais la lecture de ce livre, si !