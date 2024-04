Yokohama Station Fable : et tout le Japon fut recouvert par une gare  

Dans un futur dystopique, la gare de Yokohama a commencé à muter spontanément et à se dédoubler, si bien qu’elle recouvre à présent 99 % du Japon.

Hiroto n’a pas la chance d’être un « intragarien » : né dans un petit village à l’extérieur d’une des sorties de la gare, il vit des déchets que celle-ci rejette régulièrement. Ce quotidien ordinaire au sein de sa communauté, ponctué par l’extension permanente de la gare titanesque, est rompu le jour où un homme grièvement blessé s’effondre devant lui, lui demandant de retrouver le leader de l’organisation dissidente à laquelle il appartient.

L’inconnu lui remet un mystérieux “ticket 18”, passe électronique qui lui permettra de circuler à l’intérieur de la gare pendant 3 jours et pas un de plus. Car l’une des seules choses que Hiroto sait de “l’intragare” c’est que des robots-contrôleurs y rôdent et qu’ils ne tolèrent aucun intrus. Les intragariens se voient implanter une puce dès leur plus jeune âge qui leur donne accès à ce monde privilégié. Quittant les siens son ticket en poche, Hiroto s’engouffre vers l’inconnu – par un grand escalator.

Quête sur les quais

L’intérieur de la gare prend la forme d’un labyrinthe vertigineux. Tout se ressemble et c’est à vous donner le tournis. Ascenseurs, panneaux indiquant des sorties multiples, couleurs dallées de blanc… Et de sinistres agents de quai pour effectuer des contrôles à tour de bras. Hiroto se retrouve projeté dans une société dont il ignore tout, traqué par un système tyrannique à toute épreuve, à la recherche d’une mystérieuse sortie 42 censée donner toutes les réponses.

Cette série de SF confine à première vue à l’absurde : un monde où une gare a muté pour recouvrir un pays entier, sans train qui fonctionne encore mais avec seulement le plus glacial de la bureaucratie encore à l’œuvre dans chaque couloir, et des humains avides qui s’approprient des escalators… Mais on pénètre aisément dans ce dédale à la lumière blafarde, et on se laisse happer par le récit bien construit, jusqu’à nous sentir également prisonniers de cette gare infinie.

Un labyrinthe à explorer

Pour tout qui s’est déjà aventuré dans le métro de Tokyo, le décor prend un sens particulier, presque cauchemardesque. C’est déjà bien difficile de trouver la sortie souhaitée dans la vraie vie, alors dans une gare qui se met à muter et à se répliquer à l’infini… Les lignes épaisses du dessin de Gonbe Shinkawa renforcent la sensation d’enfermement, et le graphisme nous happe par ses murs et tuyaux à perte de vue.

Le récit, qui prend la forme d’une quête plutôt classique, fonctionne pourtant très efficacement. L’univers de Yokohama Station Fable diffère à tel point de tout ce qu’on connaît qu’on avance dans le noir complet, en découvrant les règles et les dangers couloir après couloir. On en sait encore moins que notre héros, qui est lui-même plutôt désorienté. On tourne donc les pages avec d'autant plus d'enthousiasme que les mystères s'enchaînent.

Série complète en 3 tomes, Yokohama Station Fable est l’adaptation du roman light novel éponyme de Tatsuyuki Tanaka, qui, projet rare en son genre, est publié en français simultanément au manga par les éditions Delcourt. L'ensemble des ouvrages a été traduit par Studio Charon. Le dernier tome sortira le 14 août.