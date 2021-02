Arsène Lupin : retrouver l'intégralité des deux saisons de la série 

Le héros de Maurice Leblanc a connu mille visages, mais celui de Georges Descrières est iconique. La série Arsène Lupin, qui fête ses 50 ans cette année, mérite plus qu’un coup d’œil... « C’est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants ou bien sans ses gants... », les paroles chantées par Jacques Dutronc dressent le portrait d’un séducteur invétéré, charmante canaille, qui subtilise des trésors bien cachés pour la beauté du geste...

LUPIN: Omar Sy annonce la date de la seconde partie

Cette série restaurée charme par ses décors et un goût prononcé du gentleman cambrioleur pour la mystification et les perruques blondes. Deux saisons portées par Georges Descrières, l’incarnation parfaite de ce héros intemporel : « À l’époque où le feuilleton passait à la télévision, je recevais des lettres d’hommes et de femmes me demandant d’intervenir pour que leur pension leur soit payée. Comme si j’étais réellement le justicier Lupin. »

Dans une interview de septembre 1973, l'acteur explique : « Arsène Lupin est le prototype du héros populaire français, au même titre d’ailleurs que D’Artagnan des Trois mousquetaires ou du Comte de Monte-Christo, ou de Fanfan la tulipe, parce que c’est vraiment notre Robin des bois français. »

L’ensemble de la série est proposé sur la plateforme de l’INA, avec 30 jours d’essais gratuits, de quoi binger du Lupin avec délectation.

On garde de lui l’image d’Arsène Lupin, héros populaire et nonchalant, un brin arrogant, inventé par Maurice Leblanc. Mais ce n’est pas tout. De formation classique, ce doyen de la Comédie-Française s’est escrimé sur les planches pendant plus de trente ans !

Et madelen de s’amuser à collectionner les milles visages du comédien : Il est tour à tour Polyeucte dans la pièce éponyme, Jupiter l’amant transi chez Molière ou encore le détestable Alceste du Misanthrope... Georges Descrières, artiste caméléon ?

Mais Arsène, définitivement...