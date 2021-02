Jean-Claude Carrière, une vie “dirigée par une curiosité sans limite

En début d’année, il avait fait paraître Abécédaire intime, une forme d’autobiographie, sans vraiment dire si le procédé consistait à mettre de l’ordre dans sa vie, ou au contraire à y entretenir un savant désordre ?

« Ce livre est un jeu : il s’agit de choisir sa vie, exercice difficile au début d’un parcours, mais qui devient plus facile, et plus ludique, quand on approche de la fin. Il est possible de mettre ceci en lumière et de laisser cela dans l’ombre. Et puis, ai-je pensé, cela m’évitera d’écrire mes mémoires, ce qui est toujours la barbe. J’aime mieux vivre ma vie que la raconter.

Le mot “désordre”, qui pour certains évoque un cauchemar domestique, me convient. Je dirais même qu’il me rassure, car tout ordre m’effraie. Certains disent que ce mot me va bien, que j’ai sautillé, toute ma vie, d’une chose à l’autre. Surtout, c’est l’idée d’une vie classée “par ordre alphabétique” qui m’a séduit. Passer ainsi d’un pays à un personnage, d’une activité à une anecdote, sans savoir à l’avance quelle “entrée” va suivre celle que je suis en train de rédiger : un vrai jeu de pistes. Il me semblait que je cherchais ma vie, que je passais d’un âge à l’autre, d’un lieu à l’autre, d’un ami, d’une amie à l’autre, et que ma vie désordonnée surgissait de nouveau devant moi, fraîche et belle. »

Jean-Claude vécut une vie « dirigée par une curiosité sans limite, ponctuée de rencontres majeures (Buñuel, Brook, Forman…) et de quelques chefs-d’œuvre du cinéma, du Tambour à Cyrano… », indique son éditeur. Il aura séjourné régulièrement en Inde pendant plus de vingt ans.

Dans cet entretien, il racontait sa rencontre avec Luis Buñuel, pour l’émission de Daniel Picouly. Ce furent 19 années de collaboration qui s'ensuivirent.

Autre moment d’anthologie, le film qui faillit se faire avec Madonna, dont il avait signé le scénario.

Le plus bel hommage sera encore celui d'Antoine de Caunes, sur le plateau de Nulle part ailleurs, voilà quelques dizaines d'années.

crédit photo : Casa de America, CC BY NC 2.0