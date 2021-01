Mitsumasa Anno, auteur-illustrateur japonais, décédé ce 24 décembre

« Un jour, parmi les clients de l’auberge, arriva un peintre à qui le père montra les dessins de son fils. Ce n’est pas bon, décréta le peintre et, pour donner une leçon au petit garçon, il dessina un moineau dans le plus pur style figé japonais traditionnel. Pour Anno, ce n’était pas un dessin » (Sophie Chérer).

À son retour de la guerre, Mitsumasa Anno suit une formation d’enseignant à Yamaguchi. Il sera, pendant une dizaine d’années, parvenant à ne pas se fondre dans l’univers impitoyable de l’éducation à la japonaise, un instituteur puis un professeur d’art et de mathématiques populaire et engageant. Il rejoint Tokyo, déterminé à se consacrer désormais à sa carrière artistique. Son premier ouvrage, Jeux de construction (1968 au Japon, 1970 en France), inspiré par les jeux d’illusion et les constructions impossibles du peintre et graveur néerlandais Maurits Cornelis Escher, est un succès.

Au cours des années 1970, il utilise la technique japonaise de découpage sur papier pour illustrer des contes populaires tels que Momotarō, le petit garçon pêcheur, Le moineau à la langue coupée, L’histoire du vieil homme qui a fait fleurir les arbres.

Fasciné par l’Europe, Mitsumasa Annoy fait deux longs séjours, en 1963 et en 1975. Dans Ce jour-là (1978), premier ouvrage d’une série de neuf qui usera, plus ou moins, du même principe, le lecteur est invité à suivre, page après page, le voyage à cheval d’un personnage minuscule dans des panoramas fouillés, traités à la plume, à l’encre et à l’aquarelle, et très référencés à la culture européenne que l’auteur-illustrateur a appris à connaître (allusions historiques, architecturales et littéraires, apparitions de personnages de contes, etc.).

Pas d’histoire, mais une promenade muette, mélancolique, lente et intemporelle. L’architecte Tadao Ando, qui a conçu l’élégant bâtiment du Musée d’art Mitsumasa Anno à Kyōtango, décrit Mitsumasa Anno comme un observateur qui dessine des paysages qui disparaissent. « À une époque où la technologie numérique est si puissante, il nous laisse un monde doux et réconfortant. »

La passion de l’auteur-illustrateur pour les mathématiques et pour l’astronomie est au cœur de nombreux albums dont Dix petits amis déménagent (1982), La terre est un cadran solaire (1987), la série « Jeux mathématiques » (à partir de 1991), Comment la terre est devenue ronde (2000). En 1996, Anno rend à nouveau hommage à la tradition japonaise, utilisant encre et pigments en poudre sur soie pour mettre des images sur Le conte de Heike, chef-d’œuvre littéraire qui raconte la lutte entre les clans Taira et Minamoto pour le contrôle de la cour impériale du Japon.

Il illustre également, publiée par l’hebdomadaire Shukan Asahi, la série « Kaido wo Yuku » (Sur les routes), récits historiques de Ryotaro Shiba. Anno qui écrivit plusieurs essais très appréciés, était aussi un adepte de la reliure. Ami de l’impératrice Emerita Michiko, certaines de ses œuvres s’inspirent des plantes et des fleurs du jardin du palais impérial de Tokyo. Après avoir, très régulièrement, puisé leurs inspirations à l’extérieur du Japon, les travaux récents d’Anno prennent pour sujet son Tsuwano natal avec des séries d’aquarelles qui marquent le retour à l’enfance heureuse.

Pour ses albums, Mitsumasa Anno a reçu de nombreuses distinctions, au Japon et à l’étranger, dont le Brooklyn Museum of Art Award, le Golden Apple Award de la Biennale de l’illustration de Bratislava, plusieurs mentions à la Foire du livre pour la jeunesse de Bologne et le Prix Andersen que lui attribue l’Ibby (International board on books for young people) en 1984. Les mots suivants accompagnaient l’exposition rétrospective Anno’s Journey (Le voyage d’Anno) mise en place, d’août à octobre 2019, par la Japan House de Londres : « Depuis les années 1960, Anno a illustré des centaines de livres.

Ses œuvres sont parues dans des publications pour enfants depuis plus de cinquante ans et chaque nouvelle génération de lecteurs au Japon a grandi en connaissant intimement ses œuvres comme si elles faisaient partie de la famille. »

En France, les albums pour enfants de Mitsumasa Anno ont été régulièrement publiés par l’école des loisirs, Flammarion et Circonflexe. Nombreux titres épuisés. Dernier titre paru à ce jour, co-signé avec Hisashi Inoue, Gulliver chez les tout petits hommes (Le Genévrier, 2014).

(biographie par le CRILJ)

crédit photo Mitsumasa Anno © Cosamu Hiroishi / L'école des loisirs