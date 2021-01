Apple revendique une belle fin d'année pour les ventes d'ebooks et audiobooks

La plupart des achats se concentre sur les jeux, indique Apple, bien qu’il évoque la section Biens et Services numériques. Et le volet ebook n’est cependant pas en reste, de même que celui de livres audio. À travers l’application Books (ou Livres en français) disponible sur les trois supports — iPhone, iPad et Mac — l’engouement fut clair.

CONCURRENCE: Steve Jobs voulait mettre Amazon à genoux

Et plus encore, avec l’essor de l’Apple Watch, pour l’écoute d’audiolivres. « De plus en plus de personnes ont essayé pour la première fois des livres numériques et des audiolivres », note la firme, sans poser trop de chiffres.

Apple Books a « connu une croissance remarquable », et attire maintenant « plus de 90 millions d’utilisateurs actifs chaque mois ».

Tout le monde est heureux

Pour l’année 2020, Apple Books a enregistré une forte croissance dans plusieurs genres, « y compris des augmentations à deux chiffres » pour le Mystère, les Thrillers et la Romance.

Les segments jeunesse et bandes dessinées, ainsi que les romans graphiques, de même que les livres de cuisine, la nourriture et le vin ont également été fortement plébiscités.

« Les clients peuvent également profiter de la collection de 1000 titres gratuits sur Apple Books, actualisée deux fois par semaine », poursuit l’entreprise à la Pomme.

Enfin, un point sur Apple Books for Authors : tout le monde semble très content. De quoi renforcer la position de la firme en tant que plateforme « la plus conviviale du secteur, pour les auteurs indépendants et les principaux éditeurs ».

En revanche, pas un mot sur la réclamation d’éditeurs indépendants, qui demandaient à bénéficier d’une remise sur les ventes de 30 % à 15 % — comme les développeurs l’avaient obtenue pour les applications mises sur l’App Store.

« Les développeurs de logiciels indépendants ne sont pas les seules petites entreprises actuellement soumises à la commission de 30 % d’Apple », insistait l’Independent Book Publishers Association. « La société encourage les auteurs et les éditeurs indépendants à rejoindre Apple Books for Authors, mais puise une commission de 30 % sur chaque vente de livre numérique. »