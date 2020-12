Paris : les agents de la Bibliothèque Goutte d'Or interpellent Emmanuel Macron

« Nous souhaitons attirer votre attention sur la zone de non-droit que constituent les rues environnant la bibliothèque municipale Goutte d’Or et vous demander de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que cessent les innombrables crimes et délits qui s’y produisent à longueur de temps. Ceux-ci nous ont conduits à devoir fermer la bibliothèque au public jusqu’à la fin de cette année. »

Écrire une lettre au président de la République n’a pas été le premier réflexe des agents de la bibliothèque. Au mois de novembre, excédé par les trafics se déroulant aux portes même de l’établissement, le personnel avait décidé de fermer le lieu et se fendait d’une missive à destination de la maire de Paris.

Censée rouvrir le 16 décembre, la bibliothèque a de nouveau été victime d’une attaque et plusieurs de ses vitres ont été fracturées. Se sentant menacée, l’équipe a choisi de reporter la réouverture à l’année prochaine.

Le courrier à destination du président sonne donc comme un dernier recours pour la bibliothèque parisienne. Dans leur lettre, les agents soulignent à quel point la situation s’est dégradée, et si le quartier a toujours été le théâtre de petits trafics, la situation actuelle est sans commune mesure : « Aux ventes illégales de cigarettes et de cannabis, déjà implantées depuis plusieurs années, est venu s’ajouter, depuis le premier confinement, le trafic des médicaments psychotropes. Des dizaines de dealers, qui ne sont pas des habitants du quartier ni des mineurs non accompagnés, stationnent en permanence au pied de notre établissement. Ils occupent en masse la voie publique, vendent les médicaments ouvertement, au grand jour et même à la criée, en toute impunité. »

Si cette criminalité au grand jour menace directement les salariés de l’établissement, qui assistent régulièrement à des rixes à deux pas de leur lieu de travail, il empêche également la bibliothèque d’accomplir ses missions. « Le public de la bibliothèque n’ose plus venir, notamment les familles, les enfants. Des usagers se sont fait agresser, voler, et ne reviendront plus. »

Des mesures d’urgence demandées

Dans leur lettre, les agents pointent les promesses faites par les pouvoirs publics qui n’ont pas été accompagnées de mesures concrètes. Aujourd’hui après plus d’un mois d’appels à l’aide sans que la situation n’évolue, ils souhaitent la mise en place d’un dispositif d’urgence.

Des forces de police statiques placées en nombre suffisant sont demandées « le temps nécessaire (des semaines ou des mois s’il le faut) pour chasser les dealers du point critique ». Un dispositif que viendrait renforcer un réseau de caméras de surveillance aux alentours des principaux points de deal.

Et à l’équipe de conclure : « Stupéfaits et indignés d’assister toute la journée à des agissements criminels effectués en masse, à ciel ouvert, à grand bruit et en toute impunité, nous espérons que vous voudrez bien répondre à notre demande afin que le quartier retrouve la tranquillité et les services publics auxquels il a droit, comme toute autre partie du territoire français. »

Crédit photo : Bibliothèque Goutte d’or — Facebook