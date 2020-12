Stephen King compose un classement des adaptations télévisées de ses livres

Plus que jamais, en 2020, Stephen King fait partie des auteurs les plus appréciés par les producteurs : une solide communauté de lecteurs dans le monde entier, d'une part, un large réservoir d'œuvres, d'autre part, de quoi lancer des franchises de films et des séries à n'en plus finir...

Cet intérêt s'est encore vérifié dernièrement, avec la diffusion aux États-Unis d'une nouvelle adaptation du Fléau, par la chaîne CBS (la plateforme Starzplay la proposera en France). À cette occasion, le maître de l'horreur s'est lancé dans un classement non exhaustif de quelques-unes des adaptations télévisées de ses livres... C'est parti, du pire au meilleur.

Les Tommyknockers

Déjà plus très fan de son propre livre, Stephen King ne porte pas non plus l'adaptation de John Power, diffusée en 1993, dans son cœur. « Je ne l'ai pas aimé, je m'en foutais complètement », indique-t-il, laconique.

Under the Dome

Série créée par Brian K. Vaughan d'après les romans de Stephen King, Under the Dome a commencé en 2013, pour connaître un arrêt après deux saisons et 39 épisodes. « Les premiers épisodes étaient très bien », souligne King, « mais CBS voulait du remplissage, quelque chose qui puisse occuper des cases horaires, sans trop de risques ». Ce qui en dit long sur son avis sur la série...

Les Langoliers

Cette mini-série ABC a été écrite et réalisée par Tom Holland, réalisateur de Vampire, vous avez dit vampire ? (1985) et Jeu d'enfants (1988), et diffusée en 1995. Apparemment, King ne s'en souvient pas trop et l'apprécie surtout parce qu'elle a été tournée à Bangor, sa ville de cœur, « ce qui a apporté de l'argent à la ville ».

Rose Red

En 2002, Stephen King écrit un scénario original pour une série ABC : il s'agit de Rose Red, réalisée par Craig R. Baxley et diffusée en 2002. Le maître de l'horreur pensait ce scénario impliquant un manoir hanté comme un hommage à Shirley Jackson, mais le résultat sur l'écran « ne m'a pas vraiment plu », admet-il.

The Shining

On connaît le peu d'affection que porte King pour l'adaptation de Stanley Kubrick de son livre : il préfère le téléfilm de 1997 qu'il a lui-même supervisé, pour s'assurer de sa fidélité à l'œuvre originale. Il en a confié la réalisation à Mick Garris, dont il avait apprécié le travail sur la mini-série ABC Le Fléau.

Ça

Stephen King accorde une place particulière à cette adaptation d'une de ses œuvres les plus célèbres. Celle-ci, en deux parties, fut réalisée par Tommy Lee Wallace en 1990, et King considère qu'elle a participé au succès du plus récent diptyque d'Andrés Muschietti. « Une des raisons du succès vient du fait que les spectateurs se rappelaient avoir vu l'adaptation à la télé », assure-t-il.

Castle Rock

Grand regret pour Stephen King : Castle Rock n'a pas été reconduite, après une deuxième saison en 2019. Pourtant, l'idée d'une ville commune à plusieurs personnages de ses romans l'avait séduite. « Dans la deuxième saison, ils avaient vraiment trouvé un rythme. J'aurais aimé les voir poursuivre, se développer », déplore-t-il.

Le Fléau

La première adaptation du Fléau, datant de 1994, avait été diffusée par la chaîne ABC, avec en vedette Gary Sinise, notamment. King souligne l'implication du réalisateur, Mick Garris, visiblement décisive pour le projet : « Mick a tout supervisé et j'ai tout écrit, donc il n'y a jamais eu de problème de cohérence dans le travail mené autour du livre. » Pour l'auteur, donc, une réussite.

Mr Mercedes

Avec 3 saisons et 30 épisodes, Mr Mercedes est une série qui dure, inspirée de la trilogie de romans de King. L'auteur aime beaucoup la série, regrettant surtout qu'elle ait été diffusée par une voie relativement confidentielle aux États-Unis : « C'est un peu comme si on avait ouvert un stade de foot dans un café », explique-t-il.

La Tempête du siècle

Cette mini-série n'est pas vraiment une adaptation, puisque Stephen King a écrit un scénario original pour cette production ABC de 1999. Réalisée par Craig R. Baxley, la mini-série La Tempête du siècle « est mon adaptation favorite de toutes », souligne Stephen King. « Ils ont filmé à Southwest Harbor, dans le Maine, pendant l'hiver, avec de la neige, ce qui donne ce blizzard impressionnant, avec ces gens qui y sont piégés. Ils ont fait un travail formidable. »

Le Fléau

Hors classement : forcément, King ne se prononce pas outre mesure sur cette adaptation, la plus récente, actuellement diffusée aux États-Unis. Il indique juste qu'il a signé une fin inédite, et se félicite d'un casting qui apporte un peu de diversité aux personnages qu'il avait créés pour son roman.

