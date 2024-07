Le Parfum d'Irak : dans le chaos d'un pays

En 1989, à l'âge de 9 ans, Feurat Alani part pour l'Irak avec sa mère et sa sœur. La guerre avec l'Iran vient de se terminer et le jeune garçon, portant une cravate bleue, découvre pour la première fois le pays de ses parents. Son père, opposant à Saddam Hussein, reste à Nanterre. À leur arrivée à l'aéroport, ils sont accueillis par une centaine de membres de la famille. Feurat se souvient avec émotion du goût de la glace à l'abricot.

Ce voyage initiatique, de Bagdad moderne à la province de Falloujah, marque le début de nombreuses visites au cours desquelles il sera témoin de la décomposition d'une nation sous la dictature. De l'invasion du Koweït aux bombardements américains, en passant par l'embargo et l'occupation de 2003 décidée par George W. Bush, l'Irak sombre dans le chaos, ravageant villes, campagnes, familles et âmes.

Devenu journaliste, Feurat s'installe à Bagdad dans la zone rouge pour couvrir de près les guerres incessantes. Le pays se fracture entre sunnites et chiites, Arabes et Kurdes, forces américaines et groupes djihadistes, jusqu'à la chute de l'État islamique. Dans ce paysage de ruines, les armes se taisent et l'idée même de l'Irak doit être reconstruite.

De cette expérience, il tirera un récit, Le Parfum d’Irak, sorti chez Nova en octobre 2018 (près de 7000 exemplaires vendus, donnée : Edistat).

Comment raconter la désagrégation d'une nation de l'intérieur ? Comment décrire les festins partagés et la vie quotidienne sous la terreur ? Feurat Alani entrelace habilement la petite et la grande histoire, livrant un récit intime bouleversant, ponctué d'images d'actualité. Inspirée par les chroniques de son fil Twitter et prolongeant la websérie et le livre couronné du Prix Albert Londres 2019, cette fresque humaniste est magnifiquement animée par Léonard Cohen, amplifiant sa force narrative et poétique.

Cette version grand format rend également hommage au père de l'auteur, Amir, aujourd'hui disparu. Cette figure d'exilé, dont les rêves de liberté pour son pays ont été écrasés par les tragédies de ces décennies, traverse ce récit en gardien de la mémoire. À la première personne, Feurat Alani nous offre une page d'histoire contemporaine où l'émotion surgit à chaque séquence.

En voici la bande-annonce, communiquée par Arte. Le documentaire sera diffusé le mercredi 11 septembre 2024 à 22h25 et sera disponible sur arte.tv du 4 septembre 2024 au 17 septembre 2025.

Ce documentaire d’animation a été écrit par Feurat Alani et Léonard Cohen, et réalisé par Léonard Cohen. Coproduction : ARTE France, Nova production, Miyu Productions, Lunanime (2024- 1h35mn).

