Une adaptation en série des Vampires de Manhattan en chantier

En 7 tomes, depuis un premier livre éponyme jusqu'aux Portes du paradis, la série Les Vampires de Manhattan a été publiée aux éditions Albin Michel dans sa collection « Wiz », destinée aux jeunes adultes.

En 2023, l'autrice Melissa de la Cruz a signé un huitième tome, intitulé After Death mais resté inédit en français à ce jour. Les autres tomes ont été traduits par Valérie Le Plouhinec et publiés entre 2007 et 2012.

La société de production Awesomeness, propriété de Paramount, estime visiblement que le moment est bien choisi pour ramener quelques vampires à la vie, puisque le développement d'une série a été officiellement annoncé, rapporte Deadline.

Peu d'informations pour l'instant, si ce n'est le nom de Jacquie Walters pour signer le scénario de cette production audiovisuelle. Walters a déjà rédigé plusieurs scénarios de séries et publié un livre, Dearest, paru chez Mulholland Books, une maison du groupe Hachette aux États-Unis.

Du sang neuf

« C'est une opportunité rare de pouvoir travailler sur un projet doté d'une communauté de fans aussi impliquée, et nous avons pris énormément de plaisir à imaginer l'histoire de nos jours, avec la parfaite combinaison de romance, de mystère et de péripéties », a souligné la scénariste.

Dans le cercle fermé de la jeunesse dorée de Manhattan, évoluent des garçons et des filles magnifiques, branchés et snobs. Quand Aggie, élève du très select lycée Duchesne est découverte morte, vidée de son sang, le cours de la vie dans ce microcosme semble se dérégler. D'étranges symptômes alertent les élèves : ils sont hors du commun. Grâce à leurs aînés ils découvrent leur nature de « sang-bleus » et les codes qui régissent cette famille. Théodora aidée de ses amis enquête sur la mort de la jeune fille et comprend que certains d'entre eux bafouent les lois et mettent la survie de cette ancienne lignée en péril. Parviendront-ils à se protéger du danger qui les assaille ? – Le résumé de l'éditeur pour Les Vampires de Manhattan

Melissa de la Cruz a signé bien d'autres livres et plusieurs sagas, dont Frozen, avec Michael Johnston (Albin Michel Jeunesse, traductions de Nathalie Huet) et Descendants, tirée des téléfilms homonymes diffusés par Disney Channel (Hachette Livre, traduits par Brigitte Hébert).

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée, ni membres du casting.