Snow Angels

La Tranchée. Milliken et Mae ne l’ont jamais quittée, c’est tout ce qu’elles ont toujours connu. Elles sont nées dans la Tranchée et y mourront, comme tout leur peuple. Les deux filles, âgées de huit et onze ans, vivent avec leur père dans cette vaste tranchée sans fin, creusée au milieu d’un désert mortel de glace et de givre.

Mais lorsque la Mort elle-même se jette à leurs trousses, faut-t-il braver le désert – en se livrant à une fin certaine – ou suivre la Tranchée, plus loin que quiconque n’a osé s’aventurer ? (traduction Benjamin Rivière)