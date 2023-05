Spider-Man Noir : Les illusions perdues

Nous sommes en 1933. New York est dirigé par des politiciens corrompus, "protégés" par des policiers acoquinés à la pègre et aux grandes entreprises. Le parrain du crime, Norman Osborn, secondé par ses hommes de main Kraven et le Vautour, tire les ficelles dans l'ombre. Mais ils commettent une grave erreur lorsqu'ils assassinent Ben Parker, car son neveu s'appelle Peter Parker, alias Spider-Man. En 2009 et sur une idée du Frenchie Fabrice Sapolsky, Marvel imagine une version polar de Spider-Man. L'idée plaît aux lecteurs, au point que plusieurs mini-séries autour du personnage sont créées, et que le héros apparaît dans Spider-Man : New Generation (et maintenant dans Accross the Spider-Verse). Voici les premiers pas de ce héros atypique.