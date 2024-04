Emmanuelle Pierrot intéresse finalement tout le monde

Le jury national québécoi, composé de 62 étudiants et étudiantes élues par leurs pairs pour représenter leur cégep (17-18 ans), s’est rassemblé en matinée, au Hilton Québec, pour la délibération finale marquée par les débats, les échanges et les discussions. C’est à l’occasion du Salon international du livre de Québec, dans une annonce animée par l’autrice Valérie Chevalier, que le jury a révélé son choix.

C'est pour les émotions puissantes suscitées chez le lectorat, en accord avec l'époque et le lieu qu'elle décrit avec une acuité remarquable que l'ouvrage a été retenu.

On salue également la virtuosité narrative et stylistique qui oscille entre le dit et le non-dit, entre le choquant et le sublime. Et plus encore, cette dénonciation de l'hypocrisie d'une société supposément libre et égalitaire, mais qui cache une misogynie très enracinée.

La version qui n'intéressait personne : en quelques mots

Elle pensait que dans l'isolement du Yukon, à la jonction des rivières Klondike et Yukon, elle pourrait vivre librement, sans être jugée pour ses choix amoureux. Mais malgré ses espoirs, elle fait face au mépris social. Sacha et son ami Tom, deux jeunes de Montréal, s'installent à Dawson City, attirés par une communauté alternative. Ils adoptent une chienne-louve, Luna, et vivent sans commodités modernes. Leur vie est une suite de petits boulots, d'aventures e de relations, jusqu'à ce que la trahison et la jalousie détruisent leur amitié lorsque Sacha tombe amoureuse d'un autre. Accusée et isolée par son entourage durant la pandémie, elle se retrouve seule, rejetée, luttant pour sa dignité dans un monde qui la blâme. Elle se bat pour être entendue et acceptée, exprimant sa douleur et sa colère face à l'abandon de ceux qu'elle considérait comme sa famille.

L'œuvre rivalisait avec Mise en forme, de Mikella Nicol (Le Cheval d'août), Le compte est bon, de Louis-Daniel Godin (La Peuplade), La blague du siècle, de Jean-Christophe Réhel (Del Busso), et Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour (Alto).

Cette année, ce sont près de 1000 étudiantes et étudiants qui se sont adonnés à la lecture des cinq titres énumérésci-dessus. Si cet exercice a permis d'aiguiser leur esprit critique, il leur a également ouvert différents horizons de la culture littéraire québécoise ainsi mise en valeur.

Crédits photo : Emmanuelle Pierrot © Le Quartanier/ Justine Latour

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones