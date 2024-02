Réseaux sociaux, à la demande, promos : la recette gagnante des éditions 38

Face à un environnement où nombre d'éditeurs cessent leur activité ou rencontrent de sérieux problèmes, comment expliquer ces bons résultats ?

Papier et numérique

Avant d'y venir, un petit historique : en 2015, la fondatrice, Anita Berchenko, quitte l'éditeur dit Pure player (offrant seulement des titres en numérique), Numeriklivres, pour lancer sa propre structure. À cette occasion, de nombreux auteurs de sa précédente maison l'ont rejoint.

Des ouvrages numériques toujours, mais aussi papier, à travers le système de l'impression à la demande : « Cette méthode basée sur une demande préalable permet de maintenir de petits stocks, s'avérant très avantageuse, face à la production de masse pour inonder le marché, avec pour conséquence tous ses invendus détruits », explique l'éditrice.

Pas ou moins de pilon donc, mais un coût plus élevé par titre : « On n'est pas sur des différences énormes », réagit Anita Berchenko. Et de confier : « On n'avait pas spécialement accès aux librairies de toute façon. » Pour ce faire, l'éditrice s'est d'abord tournée vers les offres d'impression à la demande de Hachette, et surtout Amazon, « naturellement », « principalement en raison de sa facilité d'utilisation pour notre lectorat ciblé, et de sa portée internationale ».

Leur distribution s'est aujourd'hui « améliorée » grâce à leur nouveau diffuseur, Immatériel, qui offre une présence renforcée tant sur les plateformes de librairies en ligne que sur les espaces numériques, tels que Kobo : « Il inclut à présent une option de retours pour les libraires, leur permettant de nous renvoyer les exemplaires invendus », nous apprend Anita.

Une stratégie globale

Reste que 80 % des ventes de la maison sont numériques, 20 % papier, et c'est bien dans le monde dématérialisé que les éditions 38 ont trouvé le moyen de grandir. La maison s'est attachée les services d'une agence toulousaine, Novo, qui s'occupe de sa communication sur les réseaux sociaux : « Cette collaboration nous a permis d'y accroître notre visibilité », décrit la fondatrice.

Elle est formelle : « L'impact de cette approche plus structurée et professionnelle sur notre visibilité et notre engagement avec le public est indéniable. » Contenu engageant et régulier, en majorité sur Instagram, moins sur TikTok et un peu sur Facebook, mais une politique de laisser les bookstagrameurs et autres chroniqueurs réseaux sociaux demander les ouvrages qui les intéressent.

L'éditeur spécialisé dans la fiction de genre - thriller, polar, science-fiction, fantastique, roman historique, romance - propose par ailleurs des ebooks à un prix accessible, « similaire à celui des livres de poche », dès leur sortie : « Cette politique tarifaire avait pour double objectif de rémunérer équitablement les auteurs tout en encourageant les lecteurs à découvrir de nouvelles plumes sans que ce soit un investissement trop important », nous explique Anita Berchenko.

Des tarifs bas, puis des promos, l'ebook n'étant pas soumis à la Loi Lang : « Cette tactique nous a permis de mettre efficacement en avant nos auteurs et nos titres, avec des résultats positifs. À l'inverse de l'édition papier, où une nouveauté chasse l'autre, le numérique offre un meilleur moyen d'exploiter pleinement notre catalogue. »

Enfin, on connaît les avantages de l'édition numérique : absence de frais d'impression et de distribution, qui représente une économie significative, et plus grande flexibilité dans le modèle d'affaires. Reste qu'il faut savoir émerger...

Réussir en province

Leur plus gros succès : l'auteur de saga policière, Gilles Milo-Vacéri, qui bénéficie notamment d'une communauté de fans actifs sur Facebook, mais aussi Anne Kori, autre autrice de séries policières, arrivée dans la maison en 2022 et déjà deuxième meilleure vente de 38. Dans le domaine de la SF, on peut notamment citer l'écrivain Stéphane Desienne et sa saga, Planètes à vendre.

À travers cette croissance, Anita Berchenko entend par ailleurs porter un message : « Notre maison d'édition est basée à Villefranche-de-Lauragais, à 30 km de Toulouse, loin des principaux centres d'édition parisiens. Cette localisation hors des grands axes et du microcosme parisien souligne une réalité importante : il est possible de réussir dans le secteur de l'édition en étant éloigné des centres traditionnels, et sans nécessairement être relayé par la grande presse ou les librairies majeures. »

Et de continuer : « Notre modèle, basé sur un contact direct avec nos lecteurs, démontre qu'une approche centrée sur la communauté peut très bien fonctionner, et s'avérer extrêmement positive pour une maison d'édition indépendante. »

La suite, le livre audio ? « Nous envisageons l'option, toujours dans cette optique de rendre nos livres les plus accessibles possibles au plus grand nombre, bien que cette idée soit encore à l'état de réflexion », conclut l'éditrice.

Crédits photo : Anita Berchenko