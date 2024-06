En Grèce, la diffusion pirate de livres audio s'étend

La première requête concernait la plainte numéro 436 déposée auprès de la commission contre le site isobitis.com, qui « hébergeait des milliers de fichiers audio contenant des ouvrages complets de nos éditeurs et créateurs partenaires », assure l’OSDEL, Organisme de Gestion Collective des Œuvres Littéraires, dans un communiqué.

Malgré les interventions du département concerné, l’administrateur aurait « refusé de supprimer ces contenus et continué de les diffuser ». Par la suite, une enquête a été menée, permettant de découvrir que les publications diffusées sur le site étaient des « copies des enregistrements de l’association Phare des Aveugles de Grèce », destinées à répondre aux besoins de ses membres, conformément à la législation en vigueur sur le soutien aux personnes porteuses d'un handicap visuel.

Le site isobitis.com ne proposait pas seulement une diffusion de livres audio, mais investissait également le domaine des enregistrements de pièces de théâtre et de productions radiophoniques, proposés librement à ses visiteurs.

Quelles mesures contre le piratage ?

La seconde demande de l’OSDEL visait à bloquer l’accès à une nouvelle adresse créée pour les membres du plus grand site de piratage grec, TRELLAS, sous le nouveau domaine trellas.net. « Ce site notoire reste en activité et réapparaît sous de nouveaux domaines malgré les mesures et décisions du Comité, car les bénéfices générés par ses administrateurs-pirates sont considérables », explique l’organisme de gestion collective.

Ce site, bien connu de l’OSDEL, compte des milliers de membres actifs et autant d’archives de toutes sortes — livres, films, logiciels, etc. Cette requête a été déposée en collaboration avec l’EPOE (société de protection des œuvres audiovisuelles), qui représente les ayants droit de films également hébergés en grand nombre sur ce site.

Grâce aux sollicitations de l’OSDEL, encouragées par le soutien d’une Grèce qui se mobilise pour préserver la création littéraire et artistique, la commission a obtenu que « tous les fournisseurs d’accès internet en Grèce bloqueront l’accès à ces sites spécifiques dans les 48 heures », et ce, pour une période de trois ans.

Une menace grandissante pour l'univers du livre ?

L’OSDEL assure redoubler d’efforts pour traquer la diffusion non autorisée d’œuvres sur le web, notamment grâce à son plan anti-piratage. Ainsi, les ayants droit des œuvres copiées avertissent immédiatement l’OSDEL, et portent plainte via un département créé à cet effet.

Ils réunissent ensuite un nombre de preuves suffisantes et engagent ensemble les démarches judiciaires appropriées.

« Il est crucial de continuer à informer et sensibiliser le public, et en particulier les lecteurs, sur les conséquences de la reproduction illégale, à la fois pour la protection du livre et surtout la survie de ses créateurs », avertissent ces derniers.

Crédit image : pxhere / Creative Commons CC0