Mourir ou naître, le tourbillon des librairies françaises

Ce samedi 4 novembre, Manga Kat Angoulême a officiellement inauguré son espace dédié aux cultures asiatiques, après une pré-ouverture en juin. Situé au 28 place Marengo, l'établissement triple ainsi sa surface pour proposer plus de 28.000 mangas, devenant ainsi la plus grande librairie spécialisée de Nouvelle Aquitaine.

Outre les mangas, des figurines, des produits dérivés et un rayon Romantasy. Le 2ème étage accueille une salle d'expositions et d'événements.

Recréer sa librairie

Après deux semaines de rénovation, la librairie La Compagnie des Livres, à Vernon dans l'Eure, a elle rouvert le 26 octobre avec un espace plus lumineux et spacieux. Aude Lemullier, qui a repris la librairie en mars 2022, souhaite créer un lieu convivial favorisant les échanges. C'est un jeune menuisier ardéchois qui a conçu le nouveau mobilier modulable.

Malgré l'apparence aérée, la librairie présente désormais plus de 10.000 références, contre 8000 précédemment. Les clients sont ravis du nouveau design, met en évidence Actu Normandie. La propriétaire prévoit à présent de nombreuses animations, dont des rencontres avec des auteurs, afin de faire vivre au mieux le lieu.

Maximiser l'espace et améliorer l'éclairage, voici également l'ambition de plusieurs librairies de Nancy. Pour ce faire, l'Autre Rive et Atout Manga ont entamé des travaux de rénovation cette année. Emma Navarro et Frédéric Jaffrennou de L'Autre Rive ont décidé de moderniser leur établissement vieux de 30 ans, en dépit de son exiguïté : les livres sont désormais mieux mis en valeur grâce à un éclairage optimisé et des étagères adaptatives. C'est l'architecte Pierre-Yves Gimenez, spécialisé dans l'aménagement des librairies, qui s'est occupé de cette tâche.

Atout Manga bénéficie de son côté d'un espace et d'un éclairage accrus, avec un investissement de 70.000 €. Le même Gimenez a introduit des étagères tri-couches innovantes, permettant de supporter davantage de livres. L'objectif esthétique était de conserver l'identité de la librairie, tout en s'inspirant de La Parenthèse, leur maison mère, nous apprend l'Est Républicain. Trois semaines de travaux pour faire briller des titres comme Spy x Family.

Drame à Armentières

Mauvaise nouvelle du côté d'Armentières en revanche : La librairie Majuscule, située sur la Grand-Place de la commune depuis 1994, fermera ses portes avant la fin de l'année, avant son 30e anniversaire. Après des signes d'instabilité, comme un déstockage massif et le départ en retraite de son ancien responsable, Patrick Demey, le patron, a confirmé la fermeture. Il évoque la non-rentabilité de la vente en magasin et des contraintes financières. Cependant, l'activité se poursuivra en ligne. La nouvelle a particulièrement bouleversé Bettina, salariée de la librairie depuis vingt-deux ans.

Une fermeture imminente qui a par ailleurs surpris la municipalité qui suivait le dossier depuis plusieurs mois. Alors que le patron, Patrick Demey, déplorait de son côté la perte de marchés municipaux, il s'avère que l'enseigne n'avait pas candidaté pour le marché des écoles.

L'annonce de la fermeture de La librairie Majuscule a par ailleurs provoqué une avalanche de réactions parmi les habitants. Beaucoup expriment leur nostalgie et leur attachement à la librairie, tandis que d'autres dénoncent l'impact d'internet et des grands acteurs comme Amazon sur le commerce local. Une pétition a été lancée pour soutenir la culture locale et demander l'ouverture d'une nouvelle librairie.

Face à l'émotion publique et cette pétition en ligne, la municipalité envisage de soutenir un futur projet de librairie dans la ville.

Une librairie Majuscule, l'autre : dès le 20 novembre 2023, celle de Sézanne lancera un service de reprise d'anciens livres. Les clients estiment la valeur de leur ouvrage sur le site d'Ammareal en utilisant le code-barres du livre. Après vérification en magasin, un bon d'achat est délivré en échange. La société Ammareal se charge ensuite de la revente des livres.

Une partie des bénéfices est reversée à des associations, dont le Secours populaire français. Le système permet à la fois de désencombrer, d'agir solidairement et de bénéficier d'un bon d'achat à utiliser à la librairie Majuscule de Sézanne.

Une librairie est morte, vive la librairie !

Une librairie meurt, celle d'Armentières, une autre naît : depuis le retrait de la Fnac et de France Loisirs, le centre-ville de Bourges a vu une montée des librairies indépendantes. Historiquement présentes, les librairies Poterne et Plume de Sarthate ont été rejointes par le café-librairie chez Simones(s) en 2022. Un nouveau venu, inauguré ce 15 novembre, Bifurcations. Inauguré le 15 novembre prochain, il sera situé rue du Commerce.

À Villandraut en Gironde, l'ancienne boucherie située au 12 rue Dubaquié, fermée depuis longtemps, vient d'être rénovée et transformée pour devenir La Librairie Délicieuse, première librairie-café du village. Julia Lagoardette, précédemment établie à Bordeaux et experte en communication culturelle, est la force motrice derrière ce projet innovant.

Située au cœur du centre historique de Villandraut, cette nouvelle enseigne offre une combinaison de lectures variées et de gourmandises, renforçant ainsi l'activité culturelle et commerciale de la région. Julia entend contribuer à la riche culture du village, situé à proximité du château et autrefois domicile de Bertrand de Goth, futur pape Clément V. Vaste gamme de livres pour tous les goûts et tous les âges, des jeux, des articles de papeterie conçus localement, et une variété de confiseries.

L'espace café propose une sélection de boissons savoureuses, et un calendrier d'événements réguliers permet aux visiteurs de se rencontrer et de discuter de leurs lectures préférées ou de rencontrer des auteurs.

Enfin, retour à Nancy où la célèbre librairie Hall du Livre, a rouvert ses portes le samedi 4 novembre dans son nouveau bâtiment situé au 53-55 rue Saint-Dizier, après avoir déménagé en moins d'une semaine. Le nouvel espace, réparti sur trois étages nommés "Lire", "Rêver" et "Découvrir", offre des zones pour la littérature, la jeunesse, les bandes dessinées, mangas et les livres universitaires.

Des espaces de lecture aménagés à chaque niveau et des libraires disponibles pour conseiller les visiteurs. Certains trouvent le nouveau lieu plus moderne et pratique, d'autres regrettent le charme de l'ancien...

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)