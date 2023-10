Du BTP à la BnF, quelques lettres seulement (et un partenariat)

Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et Christophe Possémé, président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics) ont signé le 17 octobre 2023 une nouvelle convention de partenariat dans le cadre du projet Passerelle(s), premier site de culture générale autour des métiers, des réalisations et des savoir-faire de la construction.

Passerelle(s) compte aujourd'hui près de 50.000 visiteurs mensuels, selon la BnF, qui se félicite d'un projet spécialisé, qui attire malgré tout un large public.

Le projet n'a pas seulement fait naitre le site : il a également permis de donner accès à des groupes d’apprentis à deux sites parisiens de la BnF (Richelieu et François-Mitterrand), en organisant une dizaine de visites techniques et culturelles chaque année.

La nouvelle convention de partenariat entre l'établissement patrimonial et le CCCA-BTP vise à pérenniser le dispositif avec un financement du CCCA-BTP à la BnF de 65.000 € par an.

JO 2024 et traduction anglophone

Sur les trois prochaines années, le développement du projet Passerelle(s) poursuivra « le travail de valorisation des ressources auprès des formateurs, apprentis, professionnels du bâtiment et des travaux publics », et du grand public.

Il finalisera aussi la traduction de planches du site en anglais. Enfin, en vue des JO de Paris 2024, une rubrique mettra prochainement en valeur les ouvrages emblématiques ayant marqué de leur empreinte la compétition internationale.

De son côté, le CCCA-BTP diffusera l’ingénierie et l’information nécessaires à l’exploitation pédagogique du site Passerelle(s) auprès des équipes pédagogiques et éducatives des organismes de formation aux métiers du BTP et leur proposera, via un appel à candidatures, la possibilité de mettre en place des projets pédagogiques incluant des visites guidées de la BnF.