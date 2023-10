Peur sur la bib' : sus aux punaises de livre ?

Le gouvernement se saisit de la problématique de santé et d'hygiène publique que représentent les punaises de lit, ces insectes qui prolifèrent rapidement et sont particulièrement tenaces. S'ils ne présentent pas de danger pour l'humain, leurs piqûres provoquent des démangeaisons et des irritations cutanées, parfois impressionnantes.

Ce vendredi 6 octobre, une réunion interministérielle doit aboutir sur « des réponses » apportées aux Français, selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui s'est exprimé sur RTL. L'idée serait avant tout d'accompagner les citoyens dans la lutte contre les nuisibles, notamment en les protégeant des arnaques, qui se multiplient. Mais aussi en suivant plus précisément l'évolution de la situation, grâce à un observatoire national.

La punaise, pas un « mite »

Lieux de passage et de stationnements plus ou moins longs, les bibliothèques publiques sont aussi touchées par le phénomène. Les sacs des usagers, que les petites bêtes apprécient, ainsi que les confortables fauteuils ou une moquette un peu ancienne sont propices à l'installation des punaises de lit.

Fin septembre, la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens était victime de ce petit fléau, quelques jours avant le déchainement médiatique autour des insectes. Un premier traitement n'a pas permis de venir à bout des nuisibles, et l'établissement reste fermé « pour une durée indéterminée », indique le réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole.

Quelques mois plus tôt, en mai 2023, la bibliothèque parisienne La Canopée fermait elle aussi ses portes, temporairement, après une suspicion de présence de punaises de lit. Les services de la ville nous avaient alors confirmé « un traitement complet de ses espaces par une entreprise spécialisée », à deux reprises : du 7 au 28 février et du 4 au 11 mai, « pour lever le doute sur la persistance des punaises ».

Quelques mois plus tard, il semblerait que cette alerte n'était finalement pas fondée, mais nous attendons plus d'informations sur la situation de La Canopée.

L'Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, estime qu'entre « 2017 et 2022, plus d’un foyer français sur dix a été infesté par des punaises de lit », sans que cela ait un rapport avec le milieu socio-économique des personnes concernées. L'agence note une recrudescence des infestations « constatée ces dernières années [qui] s’explique notamment par l’essor des voyages et une résistance croissante des punaises aux insecticides ».

Les punaises, infréquentables

Alors que les établissements de lecture publique luttent contre une érosion de leur fréquentation, les punaises de lit pourraient-elles éloigner les usagers des bibliothèques ?

Une certaine « psychose » s'observe, à mesure que la médiatisation des insectes progresse : en quelques jours, 37 cas ont été signalés à la SNCF, et plusieurs dizaines à la RATP, mais « zéro sont avérés » selon Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, qui a néanmoins réclamé un « plan d'information et d'action » à la SNCF, dans une logique de transparence.

De grandes bibliothèques ont aussi été pointées du doigt : ce mercredi 4 octobre, un insecte a été repéré à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, à Lyon, sur un chariot de livres, selon BFM Lyon. La direction de l'établissement a toutefois souligné que ce signalement était « ponctuel et unique », et a invité les personnels à rassurer les usagers.

Toujours à Lyon, la bibliothèque de l’Université Claude-Bernard est fermée, ce 5 octobre, pour une opération de désinfection, selon Le Progrès.

À la Bibliothèque nationale de France, la très recherchée bestiole a fait un tour sur la banquette de salle D du site François-Mitterrand, le 29 septembre, selon le syndicat CGT de l'établissement. Si la salle a accueilli le public le samedi 30 septembre, elle a ensuite été fermée le lendemain, par précaution, « avant investigation et traitement éventuel ».

D'après le syndicat, des bébêtes auraient aussi occupé plusieurs bureaux du site Richelieu, mi-septembre. Contacté, l'établissement confirme la présence d'insectes, mais isolé dans les deux cas. À Richelieu comme à François Mitterrand, des chiens renifleurs ont fait le tour des infrastructures, sans découvrir d'autres punaises. Par ailleurs, si un traitement est nécessaire, la BnF possède des nettoyeurs à vapeur sèche, pour éviter toute infestation.

D'une manière générale, les insectes sont peu susceptibles de s'installer durablement dans une bibliothèque : ils recherchent en effet des lieux sombres, où des personnes sont susceptibles de stationner longtemps, voire de dormir.

Photographie : illustration, British Pest Control Association, CC BY 2.0