La Grande Librairie : Rushdie, Nothomb, Cyrulnik... invités de la rentrée

Salman Rushdie

Depuis la fatwa lancée contre lui par l’ayatollah Khomeyni en 1989 suite à la publication des Versets sataniques (Christian Bourgois), Salman Rushdie est mondialement reconnu comme un symbole de la liberté d’expression. Il y a un an, il était victime d’une tentative de meurtre qui lui coûtait un œil et l’usage d’une main. Son nouveau roman, célébration des pouvoirs de l’écriture, de l’imaginaire et des mots paraît enfin en France sous le titre La Cité de la victoire (Actes Sud, trad. Gérard Meudal) et c’est sans conteste l’évènement de cette rentrée littéraire. Il offre à La Grande Librairie sa seule interview pour la télévision française

Sorj Chalandon

Ancien grand reporter et romancier, il creuse livre après livre, le sillon de l’enfance écorchée. Dans L’Enragé (Grasset), il s’empare d’un fait divers qui a marqué l’imaginaire collectif : le 27 août 1934, cinquante-six enfants s’évadent de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Tous seront capturés et ramenés derrière les hauts murs de leur prison. Tous, sauf un. C’est l’histoire de ce fuyard mal aimé et de sa métamorphose que nous raconte Sorj Chalandon.

Boris Cyrulnik

Éthologue, neuropsychiatre et psychanalyste, ses travaux sur le concept de résilience ont fait de Boris Cyrulnik un penseur de premier plan. Enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale, il a échappé de justesse à la déportation. Cet épisode traumatique constitue la clé de voûte de ses recherches. Dans Quarante voleurs en carence affective (Odile Jacob), il observe le monde animal pour mieux cerner la condition humaine et sonder les rouages de la violence et de la guerre.

Amélie Nothomb

Au rythme d’un roman par an et au gré d’une langue acérée, Amélie Nothomb construit depuis plus de trente ans une œuvre à la fois poétique, fantasque, cruelle et personnelle. Psychopompe(Albin Michel) puise dans les traumas de son enfance nomade et la passion qu’elle voue aux oiseaux. Un livre plus intime que jamais.

Alice Renard

Alice Renard a 21 ans et elle est la plus jeune romancière de cette rentrée. Son premier roman, La Colère et l’Envie (Héloïse d’Ormesson), vient de remporter le Prix Méduse 2023. Elle y dresse le portrait d’une enfant pas comme les autres qui se lie d’amitié avec un vieil homme. Cette relation tendre et improbable va changer la vie de l’héroïne en bouleversant son rapport au langage et aux autres. Une entrée fracassante en littérature !

Qui dit rentrée littéraire, dit libraires ! Cette semaine, direction les Quais de Seine, où Camille Goudeau dépoussière le métier de bouquiniste. Une parole essentielle à l’heure où les célèbres boîtes vertes bordant le fleuve sont menacées par une décision de la Préfecture de Police dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques.

