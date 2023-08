Inspection générale des finances : le NFT, ni une oeuvre d'art ni un support

Les NFT, ou plutôt les « jetons identifiants » (« JID ») pour la Commission d'enrichissement de la langue française, identifient « de façon unique un contenu numérique ou un objet physique et [exposent] les droits qui s'y attachent, ce qui permet notamment de lui attribuer une valeur ».

Technologie liée aux chaines de blocs, qui garantissent la sécurité et la conformité des échanges réalisés en ligne, et au développement du web3, le JID a rapidement fait son entrée sur le marché de l'art et de la culture. Il a été associé à des œuvres, conférant aux propriétaires des droits garantis sur ces dernières et permettant des actions de vente, de revente, et une certaine spéculation.

En juillet 2022, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), qui conseille le ministère de la Culture, rendait public le rapport sur le sujet demandé à l'avocat Jean Martin. Celui-ci s'était penché sur les conséquences des NFT sur le droit d'auteur en matière de littérature, et recommandait « une qualification législative définitive » des JID, « en fonction de leurs cas d’usages persistants ».

Un jeton n'est pas une œuvre

S'inscrivant dans la lignée du rapport de Jean Martin, l'Inspection générale des finances rappelle dans un premier temps que le JID n'est absolument pas une œuvre d'art. En réalité, il « ne constitue que la réunion, dans la mémoire d’un programme, de l’identifiant d’un détenteur, d’un lien vers l’emplacement du fichier numérique constituant l’œuvre, et d’éventuelles métadonnées ».

Plus encore, ce JID ne peut pas plus être considéré comme le « support de l'œuvre », affirme l'IGF, puisqu'il n'est qu'un « outil technique “pointant” vers le fichier numérique constituant le support immatériel de l’œuvre, lui-même stocké sur un support physique (disque dur, cartes mémoires, etc.) ».

Enfin, s'attaquant à une idée reçue tenace, l'IGF insiste : « le [JID] ne saurait être regardé comme un certificat d’authenticité ou d’unicité de l’œuvre sur laquelle il porte ». Rien ne garantit en effet qu'un seul NFT lié à une œuvre d'art est produit, que l'œuvre elle-même est authentique ou que le fichier sur lequel elle est stockée ne sera pas lui-même modifié...

Des titres de droits

La conclusion de l'Inspection générale des finances est évidente : les JID « ne peuvent qu’être “nus” ou constituer des titres de droits portant sur certains droits d’auteur afférents aux œuvres vers lesquelles ils pointent ». Autrement dit, les JID permettraient de faire valoir la propriété de droits patrimoniaux sur une œuvre d'art.

L'IGF soulève une problématique de taille, puisque, « selon la majorité de la doctrine, la loi doit être interprétée comme interdisant la sous-cession de droits (par exemple, via une revente sur le marché secondaire du jeton) sans le consentement de l’auteur ». Ainsi, l'auteur d'une œuvre dont les droits sont cédés via un JID doit « prévoir un contrat de licence stipulant qu’il concède un ensemble de droits d’exploitation à toute personne, sous réserve que le concessionnaire détienne le NFT au moment où a lieu cette exploitation ». Ce qui permettra au premier propriétaire de transférer les droits patrimoniaux dont il est le titulaire, par un contrat de cession. « Cette possibilité doit toutefois être expertisée par le ministère de la Culture et validée par le juge », précise néanmoins l'IGF.

Confirmer la compatibilité des dispositions du CPI relatives aux cessions de droit d’auteur (article L. 132-7) avec une licence de cession de droits à une personne identifiée par la détention d’un jeton, et envisager une modification de ces articles dans le seul cas où une incompatibilité serait identifiée. Fournir un modèle de contrat de licence qui pourrait être utilisé par les acteurs économiques. – Proposition de l'Inspection générale des finances

Le rapport de l'Inspection générale des finances est accessible à cette adresse.

