Liwé, une librairie Web3 pour acheter et revendre des livres numériques

Les NFT, pour non-fungible tokens, jetons non fongibles, permettent de certifier le caractère unique d'un bien numérique. Associés à une valeur monétaire, le plus souvent une cryptomonnaie, ces ils sont cessibles et achetables sur des plateformes dédiées, ce qui ne va pas sans une douce spéculation.

Des œuvres numériques, mais uniques

Dans un environnement informatique où chaque fichier, voire chaque élément même du document, se reproduit aisément, les NFT apportent ainsi une notion d'unicité inédite. Et, avec elle, des pratiques aussi diverses que la collection, la revente, voire les ventes aux enchères d'œuvres virtuelles, à l'instar de celle organisée par la maison FauveParis en mars 2022.

Sur le site de la librairie Liwé, les visiteurs découvrent des auteurs familiers, dont Victor Hugo, Jules Verne, Émile Zola, mais encore Jane Austen ou George Orwell — pour les œuvres en anglais. La plupart des ouvrages sont vendus pour moins d'une dizaine d'euros, mais certains affichent un tarif plus inhabituel, comme la version numérique du Tour du Monde en 80 jours, à 45,89 €.

Une partie du catalogue de Liwé

Cette dernière découle en effet d'un tirage de 10 copies seulement... Sur la trentaine de titres, au format numérique, tous sont vendus avec un « tirage » présenté comme limité, de 10 à 300 exemplaires.

« À l'achat, le lecteur obtient le livre, bien entendu, accompagné d'un NFT, stocké sur un wallet Liwé créé pour l'occasion. Celui-ci permettra d'authentifier l'exemplaire », nous explique Jérémy Benech, cofondateur de la librairie. « Si un onzième exemplaire d'une œuvre tirée à 10 apparait, nous serons ainsi capables de l'identifier comme un faux. »

L'outil ouvre surtout la possibilité, pour les acheteurs, de revendre leur oeuvre numérique, une fois celle-ci lue.

L'occasion numérique

Associer revente et livre numérique dans une proposition commerciale semble pour le moins saugrenu, mais il s'agit pourtant de la principale motivation derrière Liwé. « À l'origine, nous sommes trois amis sortis de la même école d'ingénieur, à Angoulême », évoque Jérémy Benech. « Après nos études et trois ans d'alternance, nous souhaitions d'abord nous tourner vers le manga, puis nous avons découvert les technologies du web3. »

La blockchain, méthode d'échange d'informations sécurisée, mais aussi les cryptomonnaies et les fameux NFT caractérisent cette nouvelle phase de développement du web. Jérémy Benech, Quentin Maamar et Théophane Roques, les cofondateurs, ont ouvert leur société en janvier dernier, inspirés et galvanisés par des initiatives proches, notamment NFTBooks ou Book.io.

Dans le domaine de l'édition, outre les possibilités en matière de protection des œuvres et d'échanges de données, le web3 permet d'envisager la revente des livres numériques, selon les cofondateurs de Liwé.

La garantie légale, nouvelle donnée

« Aujourd'hui, la revente de livres numériques est interdite au sein de l'Union européenne car il était impossible de prouver qu'un ebook revendu n'avait pas été copié auparavant », détaille Jérémy Benech. « Or, les NFT peuvent résoudre ce point. »

Liwé accepte les euros et la crypto-monnaie « la plus stable du marché », l'USDC, pour l'achat de ses ouvrages numériques, et le client pourra lui-même déterminer le prix de revente de son exemplaire, et choisir un tarif fixe ou bien un modèle d'enchères, avant de le proposer sur la plateforme OpenSea.

Les règles autour de la vente et de la revente des NFT sont encore récentes, et parfois fluctuantes. « Les livres que nous vendons sont classés comme des NFT, mais nous aimons les considérer comme des livres numériques », explique le cofondateur. « A priori, le statut du NFT devrait être régi par ce qu'il contient, nous avons donc voulu respecter certaines règles, d'ores et déjà. » Ainsi, sur le modèle du prix unique du livre numérique, le tarif de revente ne devra pas descendre en dessous de 5 % du montant d'achat initial.

À l'inverse, la spéculation, souvent associée aux NFT, pourrait se déployer, en fonction de l'offre et de la demande. Mais le cofondateur précise : « S'il faut imposer des règles, nous les imposerons, bien entendu. »

S'intégrer dans une chaine du livre

Si les œuvres accessibles sur Liwé à ce jour relèvent toutes du domaine public, les cofondateurs souhaitent associer au projet des éditeurs et des auteurs. Toujours grâce à l'authentification des exemplaires, le versement d'un pourcentage des opérations de revente devient en effet possible.

Sur la première vente d'un titre sur Liwé, l'auteur, l'éditeur ou le diffuseur touche 75 % du montant, contre 25 % pour la librairie en ligne. « À la revente, le revendeur perçoit 70 %, contre 20 % pour l'auteur, l'éditeur ou le diffuseur, et 10 % pour Liwé », précise Jérémy Benech. Si l'éditeur et l'auteur ont tous deux leurs comptes sur la plateforme, et si le premier a activé la fonctionnalité, une transparence de la répartition serait même garantie.

Selon Jérémy Benech, des éditeurs français et belges seraient intéressés par le concept, « même si certains freinent car l'image du NFT est associée à la spéculation. D'autres y voient beaucoup d'intérêt : le marché de l'occasion pèse 800 millions € par an, et l'ouverture d'une seconde main numérique représente une manne. » Liwé met aussi en avant une nouvelle source de revenus pour les auteurs, face à une précarité grandissante.

De l'autopublication au livre imprimé

En phase bêta, Liwé traverse une période de test qui doit durer jusqu'à la fin de l'année, destinée, notamment, à éprouver son modèle économique et l'intérêt des lecteurs et lectrices. Il est d'ores et déjà possible d'acheter et de vendre des œuvres, mais les fondateurs veulent ouvrir un système d'autopublication, et doter la librairie de sa propre cryptomonnaie, le « token Liwé » ou « $LIWE ».

Par l'autopublication, Liwé espère attirer un certain nombre d'auteurs, y compris ceux qui proposent déjà leurs écrits via Kobo ou Kindle — sans exclusivité. Outre le bénéfice touché sur la vente et la revente, l'auteur pourra communiquer plus directement avec ses lecteurs, souligne Jérémy Benech, en les suivant grâce aux adresses associées aux « wallets ».

Quant à la monnaie « $LIWE », elle permettra aux clients d'obtenir plus de poids dans certaines décisions prises sur la plateforme, notamment la sélection des œuvres autopubliées commercialisées. Après présélection par un comité éditorial Liwé, « par souci de qualité », les textes seront ainsi choisis avant de devenir des éléments d'une nouvelle collection d'ouvrages assortis de NFT. Un système qui inciterait les lecteurs à conserver des « $LIWE », afin d'entretenir la valeur de la monnaie virtuelle.

En cas de fermeture de Liwé, les clients auraient toujours un accès à leurs données et aux œuvres, assure Jérémy Benech. « Les œuvres conserveraient une valeur permettant leur revente sur OpenSea, même si la collection pourrait être dévaluée », concède le cofondateur. Lui et ses collègues réfléchissent déjà à l'intégration future des livres imprimés à cette offre, « ce qui nécessiterait cependant plus de logistique et d'investissement ».

Photographie : illustration, Owni /-), CC BY-NC 2.0