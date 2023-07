Librairies : le plafonnement des hausses de loyers prolongé

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituait un certain nombre de dispositions, alors que l'inflation battait tous les records. Si les prix ont tendance à se stabiliser, le coût de la vie reste élevé, raison pour laquelle le Parlement et le gouvernement ont porté une proposition de loi « maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs ».

Promulguée le 7 juillet dernier, cette législation étend le blocage de la hausse des loyers à 3,5 % pour les ménages et les petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'au 31 mars 2024.

Le plafonnement à 3,5 % de la hausse de l'indice des loyers commerciaux (ILC) pour les PME (moins de 250 salariés) est aussi concerné, et les librairies peuvent évidemment en être bénéficiaires.

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. – Le Syndicat de la librairie française

D'après le Syndicat de la librairie française (SLF), cette mesure est particulièrement bienvenue : sans elle, « l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte ». L'organisation poursuit : « Ainsi, la dernière hausse en date de l’indice des loyers commerciaux (ILC), celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) ! »

Les loyers, un problème récurrent

La hausse des loyers commerciaux, en particulier dans les centres-villes, représente un défi pour les libraires. Le SLF avait d'ailleurs appelé, pendant la campagne présidentielle 2022, à mettre en place un dispositif permettant de contenir la croissance des loyers commerciaux en centre-ville.

L'inflation aura poussé le gouvernement à agir, mais sans pour autant faire cesser le mouvement. Dans une étude récente, l'agence du livre d'Occitanie a fait état du poids moyen des loyers dans le chiffre d'affaires des librairies de la région, autour de 5 %. Un chiffre qui augmente bien sûr lorsque l'on se tourne vers les grandes agglomérations et autres métropoles...

Toujours sur la région Occitanie, le poids du loyer est en nette hausse, en 2023, pour les librairies au chiffre d'affaires entre 1 et 2 millions € et celles au CA inférieur à 300.000 €. Pour les commerces de livres au CA supérieur à 2 millions €, le poids du loyer dépasse les 5 %.

Seules les librairies intermédiaires, au CA entre 300.000 et 1 million €, voient le poids des loyers diminuer, et pour cause : de nombreux nouveaux entrants, en Occitanie, ont justement fait le choix de territoires ruraux, où les loyers sont moins astronomiques...

Photographie : Lilosimages, librairie d'Angoulême (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)