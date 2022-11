Librairies : un plafonnement des hausses des loyers sur un an

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et plus précisément de son article 14, des dispositions sont mises en œuvre pour limiter, pour les petites et moyennes entreprises, la variation de l’Indice des Loyers commerciaux (ILC) à 3,5 % sur une période d’un an.

Les entreprises bénéficiaires doivent occuper moins de 250 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions €, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions €. Elles doivent également être indépendantes, et non contrôlées ou détenues de façon substantielle par une autre entreprise.

Le plafonnement prévu par la loi s’applique pendant un an et concerne 4 Indices des Loyers commerciaux : le 2e trimestre 2022, le 3e trimestre 2022, le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, qui seront respectivement publiés en septembre 2022, décembre 2022, mars 2023 et juin 2023 sur le site de l’Insee.

Toutes les PME, et donc les librairies, justifiant d'un bail commercial dont les révisions de loyers sont encadrées par l’indice trimestriel des loyers commerciaux peuvent bénéficier de ce plafonnement.

Ce plafonnement intervient donc :

Pour les révisions automatiques (ou « conventionnelle ») dans le cas de l’application d’une clause d’échelle mobile, au vu du trimestre sur laquelle la revalorisation annuelle est adossée et qui est compris entre le 2eme trimestre de 2022 et le 1er trimestre de 2023 ;

Pour le calcul du plafonnement des révisions triennales (ou « légale ») demandée par l’une des parties (bailleur ou preneur), se basant sur un indice des loyers commerciaux à compter du 2eme trimestre de 2022 ;

Pour le calcul du plafonnement de la révision du loyer à l’occasion du renouvellement de bail se basant sur un indice des loyers commerciaux à compter du 2eme trimestre de 2022.

À l'inverse, ce plafonnement ne s'applique pas aux contrats dont les révisions de loyer sont encadrées par l’indice des coûts à la construction (ICC), notamment. Mais ce dernier ne peut plus être utilisé pour les baux conclus ou renouvelés depuis septembre 2014 s’agissant des activités commerciales ou artisanales.

Bien sûr, précise la loi, l'augmentation limitée par le plafonnement ne peut pas être récupérée par le bailleur à la fin de la période.

Plus d'informations dans le document ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0