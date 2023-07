Impression de livres : l'heure est aux synergies

Rien n'est le fait du hasard

Nous voici pris en étau : d’un côté, la hausse (reposant pour partie sur la spéculation) des prix des papiers, de l’autre celles des énergies, électricité pour l’industrie, carburant pour les transports.

Après le Covid, de nombreux éditeurs nous ont demandé à rapatrier les travaux qu’ils nous confient sur le marché français. Mais en découvrant les budgets d’impression que nous leur présentions, plus élevés, ils ont finalement à nouveau choisi de produire par notre intermédiaire à l’extérieur de l’Hexagone.

Imprimer ses livres en France part d’un sentiment louable et du sens de l’écoresponsabilité : l’équation n’en devient pour autant pas plus simple. Une partie significative du tissu industriel de l’imprimerie s’est réduite à peau de chagrin sur le territoire. Dans un premier temps, nos voisins européens comme l’Italie, la Pologne, la République tchèque en profitèrent : ils furent bien plus nombreux par la suite.

Or, une grande partie de leurs matériels lourds a bénéficié de fonds européens, ce qui a rarement été le cas des imprimeurs français, dont j’ai plusieurs années fait partie.

L’imprimerie en France mérite tout de même que l’on salue de belles initiatives chez des groupes comme Corlet qui évolue ou comme Sepec qui redynamise les reliures AGM. Pour notre part, Typolibris a imprimé l’an dernier 2150 titres différents, pour à peu près 12 millions d’euros.

Reste alors un prochain pallier à franchir et à ce titre, ma conviction la plus profonde tient à cette vision d’avenir des approvisionnements en imprimerie des éditeurs indépendants : nous disposons de l’expertise et de succès à même de répondre à un ensemble de besoins, quand ce ne sont pas des impératifs. Et pour qu’une synergie complète soit mise à l’œuvre, la solution résiderait dans un groupement d’achats, dont ils seraient les acteurs premiers — nous y avons déjà réfléchi, d’ailleurs.

Ces structures auraient alors le poids d’un des 10 premiers groupes éditoriaux français, de par le volume d’achat qu’ils représentent. Une pareille mutualisation des coûts profite alors au collectif, aussi bien qu’à la personne (morale, s’entend). D’ailleurs, d’autres secteurs du commerce se sont ralliés à ce modèle d’organisation, parvenant à améliorer et stabiliser leurs approvisionnements.

Il faut s’unir, pour fédérer les énergies et réinventer des modes de collaboration profitables.

À ce titre, je reste optimiste pour ce marché du livre et de l’édition, qui pour les petits et moyens éditeurs auront à se réinventer, se regrouper et se renforcer.

D’autant que l’heure est aux grandes manœuvres chez les majors. Mais, encore pour de nombreuses années, les livres bien faits ont un avenir.

Crédits photo © Typolibris