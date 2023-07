Une bibliothèque dédiée à “l'humour de résistance

Ce centre aura une activité et une fonction de bibliothèque et sera un lieu de conservation d’un certain patrimoine culturel. Outre le legs et l’apport d'un millier de livres appartenant à « La Maison de l’humour », son fond s’enrichira par tous les ouvrages à paraître qu’elle recevra des éditeurs, dans le cadre des prix annuels.

De plus, elle sera un espace de réflexion, d’animation et de partage autour de l’humour dans toutes ses expressions, ses mécanismes et ses différents types ainsi qu’en ses nombreux champs d’investigation et divers séminaires, colloques et réunions seront organisés sur ce thème.

Lieu de réédition et de promotion

Il s’y développera par ailleurs une activité d’édition liée à l’humour, faite de rééditions et d'événements autour de celles-ci. Une revue mensuelle entièrement consacrée à ce thème verra aussi le jour, intitulée L’Humour, c’est comme les essuie-glaces, ça n’empêche pas la pluie mais ça permet d’avancer !.

Diverses manifestations culturelles, de remises de prix, littéraires et festives, seront organisées autour de « l’humour de résistance, cet humour-là, celui qui fait face par ses armes avérées de reconstruction massive que constituent l’humour et le rire, aux divers aléas et malheurs de la vie que sont en particulier la maladie, le handicap, la mort, les souffrances morales, l’oppression politique avec tout ce que cela peut comporter, mais aussi la bêtise humaine pour ne pas dire la sainte connerie… »

Crédits photo : jannerboy62/unsplash.